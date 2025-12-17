Dembélé garante The Best da Fifa e se consagra como melhor jogador de 2025

Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Dembélé é o principal jogador do PSG

A Fifa escolheu Ousmane Dembélé como melhor jogador do mundo na tarde desta terça-feira, 16. O astro francês foi agraciado com o prêmio The Best e garantiu as duas mais importantes premiações individuais da temporada. Assim como na Bola de Ouro da France Football, a espanhola Aitana Bonmatí também foi selecionada como a melhor jogadora do mundo.

Desde que a premiação se separou da rival francesa, uma vez que ambas foram unidas entre 2010 e 2015, esta é a 17ª vez que ambos os troféus são vencidos pelo mesmo atleta em uma única temporada. Com 35 gols e 14 assistências em 53 jogos, o camisa 10 não causou dúvidas entre os votantes.

Na segunda colocação, ficou o espanhol Lamine Yamal, jovem estrela do Barcelona. Aos 18 anos, o atacante carrega o pesado número 10 catalão que já pertenceu a Ronaldinho e Messi, e é o protagonista da equipe de Hansi Flick desde a temporada passada. Em 2024, foram 18 gols e 21 assistência em 52 partidas.

A única alteração do top três em relação à Bola de Ouro é a presença do francês Kylian Mbappé na terceira colocação. O camisa 10 do Real Madrid anotou 44 gols na temporada anterior, mas não conquistou títulos relevantes.

Enquanto atleta merengue, o craque francês venceu somente a Supercopa da Europa e o Intercontinental da Fifa — comumente menosprezado por europeus. Mesmo que o troféu avalie, principalmente, o desempenho individual, o número de grandes conquistas eleva o "passe" do atleta para melhores colocações.

Na premiação francesa, o terceiro atleta mais votado foi o meio-campista Vitinha, considerado o segundo atleta mais importante do PSG.

No prêmio feminino, repetiu-se Aitana Bonmatí e Mariona Caldentey nas primeiras colocações, mas incluiu a espanhola Alexia Putellas na terceira colocação. Na Bola de Ouro, a "medalha de bronze" ficou com a inglesa Alessia Russo, do Arsenal.

O ponto de maior polêmica no The Best foi a não inclusão de Raphinha nos 11 melhores jogadores da temporada. O camisa 11 venceu todos os campeonatos nacionais com o Barcelona, foi mais regular que Pedri, escolhido em seu lugar, e teve mais destaque individual.

O brasileiro foi artilheiro da Champions League e vice-artilheiro do Barcelona no ano, além de ser eleito pelo SofaScore como melhor jogador da Liga dos Campeões e da La Liga. Mesmo sendo deixado de fora do time ideal, o atleta foi o único representante do Brasil nos 10 finalistas do prêmio individual.

Na escolha da seleção, outros nove nomes poderiam ser votados, sendo eles: Alisson, Fábio, Weverton, John, Thiago Silva, Marquinhos, Gabriel Magalhães, João Pedro, Raphinha e Luiz Henrique. Contudo, nenhum deles figurou na lista final.

Ao fim, os eleitos para o time do ano do futebol masculino foram: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk e Nuno Mendes; Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha e Pedri; Lamine Yamal e Ousmane Dembélé.

Já a seleção feminina teve as seguintes atletas: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes e Ona Batlle; Aitana Bonmatí e Patri Guijarro; Cláudia Pina, Mariona Caldentey, Alessia Russo e Alexia Putellas.

A eleição do The Best funciona da seguinte forma: um comitê de notáveis nomes do esporte seleciona, em conjunto, os 10 finalistas e a partir dessas escolhas, quatro grupos de votantes ajudam a eleger os nomes. Divididos em peso 25%, os votos vêm dos técnicos de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, capitães das ditas seleções, um jornalista de cada Federação filiada à Fifa e o público geral.

