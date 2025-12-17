Flamengo retorna à final do Intercontinental após seis anos e busca segundo título

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Técnico Filipe Luis e meia Arrascaeta em partida pelo Flamengo no Maracanã

Em raro momento em que é azarão, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, 14, como o time brasileiro com as chances mais claras de vencer o Intercontinental da Fifa desde 2012, quando o Corinthians se sagrou campeão. Para repetir o feito da equipe paulista, o Mengo precisa superar o Paris Saint-Germain (PSG), em Al-Rayyan, no Catar, às 14 horas.

Para chegar à decisão, o campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão 2025 teve um caminho de poucos sustos nos dois jogos preliminares. Até sofreu um gol contra o Cruz Azul, do México, mas foi superior à equipe mexicana durante todo o confronto e, contra o Pyramids, do Egito, fez uma partida protocolar, não sendo verdadeiramente ameaçado pelo adversário.

No jogo contra os egípcios, inclusive, o Mengo mostrou sua principal arma para o duelo contra o PSG. Responsável direta pelo tetra da Libertadores, a bola parada rubro-negra deve ser crucial em uma partida onde o time carioca deverá ter poucas chances claras de gol.

Mesmo com um elenco de bastante qualidade nas mãos, a tendência é que o Flamengo tenha menor posse de bola devido ao maior nível técnico do meio-campo adversário e a intensidade na qual os franceses atuam em decisões.

A principal dúvida de Filipe Luís para o duelo passa pela zaga. Léo Ortiz é o titular da posição e atuou os 90 minutos contra o Cruz Azul, mas, por voltar de lesão recentemente, acabou sendo preservado no jogo contra o Pyramids. Em seu lugar, Danilo confirmou sua estrela e marcou o segundo gol da vitória brasileira no embate.

O camisa 13 também foi o autor do gol que deu o título da Libertadores sobre o Palmeiras, novamente substituindo Léo Ortiz. Mesmo que Danilo seja "mais decisivo", a preservação de Léo Ortiz na partida anterior deve ser justificada com sua titularidade neste jogo.

Outra disputa por posição acontece na ponta-esquerda. O cearense Everton Cebolinha fez uma grande partida contra os egípcios e passou a ter sua titularidade requisitada pelos torcedores, porém, o escolhido para a posição deve ser Samuel Lino, devido a seu forte ímpeto defensivo.

Entre os flamenguistas, um dos assuntos mais comentados é o retorno de Pedro aos gramados. O camisa 9 sofreu com lesões na reta final da temporada vigente e atuou somente 10 minutos na partida prévia à final. Mesmo com o retorno do centroavante, a falta de ritmo impede que ele saia como titular na decisão.

Em entrevista coletiva concedida na terça-feira, 16, o técnico Filipe Luís projetou o duelo, afirmou que os ensinamentos obtidos na derrota para o Bayern de Munique no Mundial de Clubes não se aplicam a esse confronto e disse ter as ferramentas necessárias para competir com os franceses.

"Não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens e tão rápidos nos colocarão em dificuldade em determinados momentos do jogo. Assim como nos colocaram no Brasil, na Libertadores, na Copa de Clubes contra Chelsea e Bayern. Temos uma forma de defender, não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola, e esperamos tirar o máximo de tempo possível de jogadores determinantes, em especial no meio. Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG", disse.

Do outro lado, o PSG vem com dúvidas acerca de dois titulares. Recém eleito o melhor do mundo pela Fifa, Dembélé se recupera de uma gripe e pode iniciar a partida do banco. Os franceses também correm contra o tempo para recuperar o zagueiro Marquinhos, que teve uma lesão no músculo adutor da coxa.

Um desfalque certo é do lateral-direito Achraf Hakimi, que sofreu uma grave entorse no tornozelo e não vem atuando com a equipe. Em seu lugar, joga, improvisadamente, o volante Zaire-Emery. Entre os retornos, está o goleiro Chevalier, que se lesionou no fim de novembro e voltou a ser relacionado somente no domingo, 13.

O PSG é atualmente o segundo colocado do Campeonato Francês, um ponto atrás do Lens, e o terceiro na Champions League. Segundo comentários da imprensa europeia, o time parisiense sofre com os desgastes de ter chegado à final do Mundial de Clubes no meio deste ano, o que diminuiu os dias de pré-temporada e descanso do elenco de Luís Enrique.

Ficha Técnica:

PSG

4-3-3: Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Barcola e Doué. Técnico: Luis Enrique.

Flamengo

4-3-3: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís.

PSG x Flamengo

Copa Intercontinental da Fifa