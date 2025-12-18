Fortaleza mira Boschilia, tem Breno Lopes "cobiçado" e vê Mancuso no radar do Racing

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-12-2025: Breno Lopes Fortaleza x Atletico Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Em reformulação para 2026, o Fortaleza se movimenta de forma mais ativa no mercado da bola para mexer no elenco. Com a necessidade de reduzir a folha salarial e montar um grupo de jogadores dentro da realidade da Série B nacional, o clube do Pici mira Gabriel Boschilia, destaque do Operário-PR, e vê investidas por Eros Mancuso e Breno Lopes.

O camisa 10 do Fantasma viveu a melhor temporada da carreira em números, com 15 gols e oito assistências em 54 jogos. O contrato com o clube paranaense tem duração até o fim de 2026 e os dirigentes alvinegros só aceitam negociá-lo por venda, com pagamento da multa rescisória. Boschilia também despertou o interesse de outras equipes do País.

O meio-campista de 29 anos, que já defendeu São Paulo e Monaco, da França, por exemplo, atua como segundo volante e também como armador, podendo exercer diferentes funções na equipe de Thiago Carpini. Mais adiantado, Boschilia se destacou na edição recém-encerrada da Segundona, com nove gols.

O Tricolor, naturalmente, também procura reforços para outras posições, já que algumas peças saíram em fim de contrato e outras deixarão o Pici por empréstimo ou venda. Um dos nomes que mais desperta interesse é o do atacante Breno Lopes, vice-artilheiro do Leão em 2025, com dez bolas nas redes.

O camisa 26 terminou a temporada em alta, formando dupla de ataque com Adam Bareiro, no esquema de Martín Palermo, e tem sido "cobiçado pelo Brasil inteiro", de acordo com Fábio Mota, presidente do Vitória, que é um dos interessados no mineiro de 29 anos.

"Todo mundo quer Breno Lopes. Não é fácil. Eu queria no meu plantel, não é um jogador barato. É um jogador que o Fortaleza já disse que não empresta, vai vender o jogador. Está pedindo um valor muito alto", contou o dirigente rubro-negro, em entrevista à TV Aratu.

Breno tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2028, mas não ficará após o rebaixamento para a Série B, já que é uma das peças do elenco com valor de mercado para fazer o clube movimentar o caixa.

Outro jogador que pode ser negociado é o lateral-direito Mancuso, que é alvo do Racing, da Argentina. O camisa 14 tem vínculo até agosto de 2028 com o Leão, que é dono de 70% dos direitos econômicos, adquiridos por 1,6 milhão de dólares (cerca de R$ 9 milhões na cotação da época) junto ao Estudiantes-ARG.

La Academia busca dois nomes para a posição visando o próximo ano e tem o defensor de 26 anos na mira. Mancuso disputou 47 jogos em 2025, com um gol marcado e cinco assistências.

Após bom início em 2024, o lateral-direito argentino caiu de produção nesta temporada e viu Tinga e Brítez assumirem o posto em alguns momentos devido ao mau desempenho. O camisa 14 cresceu na reta final do Brasileirão e assumiu papel importante em participações em bolas nas redes a partir da chegada de Palermo.