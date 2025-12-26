Fortaleza anuncia primeiro reforço para 2026 e indica novo perfil de contratações

Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Lateral-direito Mailton foi emprestado pelo São Paulo

A quinta-feira natalina marcou oficialmente o início das movimentações de chegadas para os elencos dos maiores clubes cearenses. No início da tarde de ontem, o Fortaleza anunciou o primeiro reforço para 2026: o lateral-direito Mailton, emprestado pelo São Paulo até o fim da próxima temporada.

O defensor de 27 anos era destaque da Chapecoense na Série B até ser adquirido em definitivo pelo Tricolor do Morumbis. Foram 30 jogos, sete gols e nove assistências pela equipe catarinense, onde ele também já havia atuado em 2022 e 2024.

Mailton é um lateral com características ofensivas, sendo um trunfo em cruzamentos, bolas paradas e chutes de fora da área. Apesar do perfil diferente, ele chega ao Pici para preencher a lacuna deixada pela saída do ídolo Tinga, que rumou para o Coritiba, e, pelo menos inicialmente, disputará posição com Mancuso — também de estilo mais ofensivo.

O argentino está na mira de outros clubes no mercado da bola, inclusive do país de origem, e uma venda não é descartada. Caso permaneça, o Tricolor entende que terá uma disputa de bom nível na posição para disputar Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. Mancuso foi grande destaque do Fortaleza em 2024, mas oscilou muito na temporada passada, na qual só engrenou na reta final.

Mailton teve poucas chances no São Paulo — com o qual tem contrato até o fim de 2027 — e disputou apenas dez jogos. Ao longo da carreira, passou por clubes como Coritiba, Atlético-MG, Santa Cruz e Ponte Preta, além do Metalist, da Ucrânia.

O lateral-direito também estava na mira do Remo, que vai disputar a Série A, mas o Fortaleza levou a melhor. “Quando levamos o nome para o (técnico Thiago) Carpini, ele, de imediato, disse que gostaria do jogador, que contaria com ele, que seria útil dentro do modelo de jogo. E o jogador também demonstrou muito interesse de vir para o Fortaleza”, revelou Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão.

O anúncio do lateral foi acompanhado de um recado do dirigente sobre o novo perfil de reforços buscados para uma temporada de Série B. Com nomes de peso e salários altos no elenco para uma Segundona, o clube quer atletas “com fome”, dentro da nova realidade financeira e com capacidade de ser competitivo na competição.

“É um perfil de atleta que a gente vai buscar para a Série B: jovem, com força e gana, querendo estar no Fortaleza e crescer cada vez mais na carreira, e que tenha também o perfil da competição e dentro da nossa realidade econômica”, explicou Marcelo Paz.

O processo de reformulação do elenco, portanto, deverá seguir esta linha. O Fortaleza ainda precisa reduzir o elenco e enxugar a folha salarial, já que apenas quatro nomes tiveram as saídas confirmadas pelo fim de contrato: Gastón Ávila, Marinho e Yago Pikachu, além de Tinga, que rescindiu em comum acordo. Pierre deverá ser comprado, e Lucas Gazal ainda tem a situação discutida.

As próximas chegadas deverão ser pontuais para evitar que o grupo de jogadores fique novamente inchado — terminou 2025 com quase 40 peças. A outra lateral, inclusive, é um dos pontos a se resolver, já que o Tricolor tem Bruno Pacheco, Diogo Barbosa e Weverson, e os dois primeiros têm vencimentos altos para a nova realidade.

Há outras posições também com excesso de atletas: cinco goleiros, quatro meias, quatro centroavantes… Além da mudança de perfil nas contratações, também será necessário achar destino para muitos nomes. Fora dos planos, Lucero interessa ao Coritiba e pode ser vendido pelo Leão. O atacante, destaque em 2023 e 2024, tem um dos maiores salários do clube, o que inviabiliza uma permanência.

Fortaleza: saídas após o fim da Série A

Tinga

Gastón Ávila

Marinho

Yago Pikachu

Fortaleza: contratações para 2026