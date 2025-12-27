Ceará e Fortaleza devem agregar destaques da base para o início da temporada 2026

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Atacante Guilherme deve ter mais chances no profissional do Ceará

Com as estreias em 2026 agendadas para pouco mais de um mês depois do encerramento das competições de 2025, Ceará e Fortaleza devem usar o começo do Campeonato Cearense como parte da pré-temporada e, para compor o elenco, devem agregar alguns jogadores das categorias de base para o início dos trabalhos de Mozart Santos e Thiago Carpini.

Tanto o Vovô quanto o Leão disputarão a Copinha a partir da próxima semana, em São Paulo, mas os respectivos times sub-20 devem ceder peças para os elencos profissionais. O movimento era corriqueiro após a disputa do mais tradicional torneio de base do País, em que os destaques subiam para o time principal, e será antecipado desta vez em razão do calendário, o que pode render chance de minutos em campo para alguns talentos.

O Fortaleza, por exemplo, convocou três garotos para a pré-temporada nos Estados Unidos, este ano, em meio à Copinha: Gustavo Mancha, Lucca Prior e Kauê Canela. Os dois primeiros ganharam espaço no grupo e chegaram a ser titulares — o zagueiro foi vendido para o Olympiacos, da Grécia —, enquanto o atacante acabou emprestado para o Botafogo-PB, onde teve poucas oportunidades.

Carpini ainda não definiu com quais nomes quer contar no período de treinos, a partir da próxima segunda-feira, 29, mas já assistiu a um jogo-treino do sub-20 contra o Ferroviário e manteve contato com Léo Porto, comandante da equipe de base e auxiliar fixo do profissional. O Leãozinho teve bom desempenho na Taça Fares Lopes, chegando à semifinal, em que caiu para o time profissional do Tirol, eventual vice-campeão.

Na apresentação, o novo treinador tricolor deixou claro que pretende observar e dar oportunidade a destaques das categorias de base, mas, neste primeiro momento, ainda com um elenco inchado, poucos nomes devem ser agregados. Os mais cotados são o volante Bruninho, o meia Lucas Emanoel e o atacante nigeriano Fash.

Já o Ceará, que tem dado mais espaço às revelações nos últimos anos e conseguido êxito esportivo e financeiro, deverá promover mais nomes. O Alvinegro ficou com uma base de 16 jogadores remanescentes - incluindo o atacante Guilherme, que está no sub-20 — e, até agora, anunciou apenas o lateral-direito Alex Silva.

Para o começo dos trabalhos e, principalmente, para as primeiras rodadas do Estadual será necessário contar com peças da base. A exemplo do rival, o Vovozinho também fez boa campanha na Fares Lopes deste ano diante de equipes profissionais, caindo apenas na semifinal para o time profissional do Maracanã, que foi o grande campeão do torneio.

Além do centroavante Guilherme, que atuou no time profissional em 2025 e marcou gol, Mozart pode pinçar outros destaques, como o lateral-direito Aloisio, o zagueiro Uchella, o volante Zé Neto, o meia Melk — artilheiro do Alvinegro na Fares Lopes, com três gols — e o atacante Giulio, além do polivalente Enzo.

Desta forma, Ceará e Fortaleza teriam times mais jovens na Copinha e contariam com parte da garotada para a largada no Estadual. O Vovô estreia no Manjadinho diante do Floresta, no dia 10 de janeiro, às 16h30min, pela segunda rodada do Grupo A, enquanto o Leão vai a campo no dia seguinte, contra o Ferroviário, às 18 horas, no PV.