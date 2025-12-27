Ceará e Fortaleza devem agregar destaques da base para o início da temporada 2026

Com as estreias em 2026 agendadas para pouco mais de um mês depois do encerramento das competições de 2025, Ceará e Fortaleza devem usar o começo do Campeonato Cearense como parte da pré-temporada e, para compor o elenco, devem agregar alguns jogadores das categorias de base para o início dos trabalhos de Mozart Santos e Thiago Carpini.
Tanto o Vovô quanto o Leão disputarão a Copinha a partir da próxima semana, em São Paulo, mas os respectivos times sub-20 devem ceder peças para os elencos profissionais. O movimento era corriqueiro após a disputa do mais tradicional torneio de base do País, em que os destaques subiam para o time principal, e será antecipado desta vez em razão do calendário, o que pode render chance de minutos em campo para alguns talentos.
O Fortaleza, por exemplo, convocou três garotos para a pré-temporada nos Estados Unidos, este ano, em meio à Copinha: Gustavo Mancha, Lucca Prior e Kauê Canela. Os dois primeiros ganharam espaço no grupo e chegaram a ser titulares — o zagueiro foi vendido para o Olympiacos, da Grécia —, enquanto o atacante acabou emprestado para o Botafogo-PB, onde teve poucas oportunidades.
Carpini ainda não definiu com quais nomes quer contar no período de treinos, a partir da próxima segunda-feira, 29, mas já assistiu a um jogo-treino do sub-20 contra o Ferroviário e manteve contato com Léo Porto, comandante da equipe de base e auxiliar fixo do profissional. O Leãozinho teve bom desempenho na Taça Fares Lopes, chegando à semifinal, em que caiu para o time profissional do Tirol, eventual vice-campeão.
Na apresentação, o novo treinador tricolor deixou claro que pretende observar e dar oportunidade a destaques das categorias de base, mas, neste primeiro momento, ainda com um elenco inchado, poucos nomes devem ser agregados. Os mais cotados são o volante Bruninho, o meia Lucas Emanoel e o atacante nigeriano Fash.
Já o Ceará, que tem dado mais espaço às revelações nos últimos anos e conseguido êxito esportivo e financeiro, deverá promover mais nomes. O Alvinegro ficou com uma base de 16 jogadores remanescentes - incluindo o atacante Guilherme, que está no sub-20 — e, até agora, anunciou apenas o lateral-direito Alex Silva.
Para o começo dos trabalhos e, principalmente, para as primeiras rodadas do Estadual será necessário contar com peças da base. A exemplo do rival, o Vovozinho também fez boa campanha na Fares Lopes deste ano diante de equipes profissionais, caindo apenas na semifinal para o time profissional do Maracanã, que foi o grande campeão do torneio.
Além do centroavante Guilherme, que atuou no time profissional em 2025 e marcou gol, Mozart pode pinçar outros destaques, como o lateral-direito Aloisio, o zagueiro Uchella, o volante Zé Neto, o meia Melk — artilheiro do Alvinegro na Fares Lopes, com três gols — e o atacante Giulio, além do polivalente Enzo.
Desta forma, Ceará e Fortaleza teriam times mais jovens na Copinha e contariam com parte da garotada para a largada no Estadual. O Vovô estreia no Manjadinho diante do Floresta, no dia 10 de janeiro, às 16h30min, pela segunda rodada do Grupo A, enquanto o Leão vai a campo no dia seguinte, contra o Ferroviário, às 18 horas, no PV.