Marcelo Paz encerra ciclo de 11 anos no Fortaleza e acerta com o Corinthians

Foto: Viktor Araújo/Fortaleza EC Marcelo Paz se despede do Fortaleza dois dias antes do início da pré-temporada

Principal dirigente do Fortaleza no século — e um dos maiores da histórica centenária do clube —, Marcelo Paz pôs fim à trajetória de quase 11 anos ininterruptos no Pici. O dirigente aceitou proposta para ser o novo executivo de futebol do Corinthians e comunicou ontem ao Conselho de Administração da SAF do Tricolor a decisão de rescindir o contrato para deixar o cargo de CEO.

“Levo comigo orgulho, gratidão e a certeza de dever cumprido. Acredito que esta é uma boa oportunidade para que outros talentos assumam o protagonismo de conduzir os próximos passos do clube, com coragem e responsabilidade. O Fortaleza segue forte, estruturado e preparado para novos capítulos”, escreveu o futuro dirigente do Timão, em carta de despedida.

Paz chegou ao Leão como diretor de futebol e se tornou a principal figura política do clube. Comandou o carro-chefe do Fortaleza entre 2015 e 2017, nas gestões de Jorge Mota e Luis Eduardo Girão, de quem também foi vice-presidente em 2017 e a quem sucedeu na presidência, a partir de 2018. Em 2023, com a criação da SAF, foi apontado como CEO.

Em todo este período, conquistou sete taças do Campeonato Cearense, conseguindo o inédito pentacampeonato estadual, foi tricampeão da Copa do Nordeste e campeão nacional da Série B, além de ter participado das campanhas históricas no G-4 do Brasileirão (2021 e 2024) e do vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2023.

O desempenho do clube também rendeu reconhecimento ao trabalho do dirigente, com premiações, valorização na CBF — inclusive como chefe de delegação da seleção brasileira — e a presidência da Liga Forte União (LFU). Brasil afora, Marcelo Paz se tornou sinônimo de boa gestão no futebol, com diversas palestras.

Guinado pelo êxito esportivo, o Fortaleza também evoluiu em outras áreas, com valores recordes de patrocínios, premiações em competições, aumento do número de sócios, mais lojas oficiais e produtos licenciados e diversas melhorias estruturais, tanto na sede quanto no CT das categorias de base. As receitas subiram de forma exponencial: da previsão de R$ 28 milhões, em 2018, chegaram à projeção de R$ 387 milhões para 2025.

A temporada recém-encerrada, porém, reservou capítulos amargos para o Tricolor e para o dirigente, o que gerou desgaste. O novo vice estadual, a queda precoce na Copa do Brasil para o Retrô-PE e o rebaixamento na Série A, em um ano com mais derrotas do que vitórias, aumentaram a pressão da torcida. Internamente, as trocas de farpas com o então diretor de futebol Alex Santiago — que foi demitido — e com o ex-presidente e ex-amigo Luís Eduardo Girão deixaram o clima em ebulição no Pici.

Marcelo Paz, ao longo do segundo semestre, já havia sinalizado que estava em fim de ciclo e que deixaria o Leão, independentemente de rebaixamento ou permanência no Brasileirão. Mas, há duas semanas, em conversa com o presidente do Conselho de Administração da SAF, Fabiano Barreira, decidiu ficar. Antes disso, já havia contratado Thiago Carpini e dado início ao planejamento para 2026. O CEO discutia contratações e possíveis saídas de jogadores até ontem, quando firmou acordo com o Corinthians.

“Sei que nenhuma trajetória longa e intensa como esta passa ilesa ao tempo. O crescimento do clube trouxe visibilidade, relevância e conquistas, mas também passou a exigir um esforço cada vez maior para lidar com questões internas. Sinal de que o fim do ciclo chegou, e é preciso ter a humildade de reconhecê-lo”, admitiu Paz.

A decisão causou surpresa no Pici, a dois dias do início da pré-temporada de 2026. Com o rebaixamento para a Série B, o contrato de Marcelo Paz não prevê multa rescisória para nenhuma das partes. O Conselho da SAF busca um novo CEO, e as decisões do departamento de futebol, neste primeiro momento, ficam a cargo do diretor Sérgio Papellin. O clube terá de recalcular a rota um momento de muitas mudanças.

“Reconhecemos que a notícia chega em um momento sensível, especialmente em meio ao processo de reformulação do elenco de reestruturação do clube. Ainda assim, é importante reforçar: ninguém é maior que o Fortaleza. A instituição segue sólida, com planejamento, responsabilidade e foco no futuro”, destacou Fabiano Barreira, em comunicado oficial.

Títulos de Marcelo Paz no Fortaleza:

Campeonato Cearense

2015



2016



2019



2020



2021



2022



2023

Copa do Nordeste

2019



2022



2024

Série B do Brasileiro

2018

Cargos de Marcelo Paz no Fortaleza: