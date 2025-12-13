Marcelo Paz sela permanência no Fortaleza e reduz salário para ano de Série B

Foto: Samuel Setubal Marcelo Paz é o CEO da SAF do Fortaleza

Menos de 24 horas depois de anunciar a mudança no comando técnico — saída de Martín Palermo e chegada de Thiago Carpini, que já desembarcou ontem —, o Fortaleza teve outra definição importante para a temporada 2026. Após um dia de reuniões, o Conselho de Administração da SAF confirmou ontem a permanência do CEO Marcelo Paz para 2026.

O dirigente tem contrato até o próximo ano e não havia previsão de multa rescisória em caso de rebaixamento para a Série B. No decorrer deste semestre, Paz chegou a sinalizar para pessoas próximas que deixaria o cargo ao fim da temporada, independentemente da permanência ou queda do Leão na elite do Brasileirão. Internamente, o Conselho de SAF também já percebia essa inclinação de uma mudança no cargo.

A reação do Tricolor na reta final da competição, porém, mudou o clima e os ânimos. O Conselho de Administração entendeu que Marcelo Paz era o nome mais adequado para tocar o projeto neste momento de reconstrução e, em contatos ao longo da semana, já havia comunicado isso. Ontem, Fabiano Barreira, presidente do órgão, e o CEO se reuniram para bater o martelo.

"Chegamos a um consenso que reafirma a confiança do clube em um dos dirigentes mais vitoriosos da história tricolor", diz trecho do comunicado divulgado por Barreira.

Para ficar no clube e se adequar à nova realidade financeira, com as receitas de uma temporada de Série B, Paz aceitou reduzir o salário — que havia sido reajustado anteriormente, diante do assédio de outras equipes. No último domingo, 7, depois da derrota para o Botafogo e a queda de divisão, ele havia deixado o futuro em aberto e avaliava questões pessoais e o futuro profissional.

"Essa decisão reflete o seu comprometimento com o projeto, com a instituição e, sobretudo, com a torcida tricolor, que sempre reconheceu sua entrega irrestrita ao clube", destacou Fabiano Barreira.

Desde 2015 no Fortaleza de forma quase ininterrupta, Marcelo Paz foi diretor de futebol, vice-presidente, presidente e se tornou CEO da SAF desde o fim de 2023. Neste período, conquistou sete títulos do Campeonato Cearense, três da Copa do Nordeste e um da Série B, além de campanhas históricas no Brasileirão e o vice-campeonato da Sul-Americana.

A atuação do dirigente nas tratativas com Palermo e na contratação de Carpini já indicava a permanência. Ontem, em meio às reuniões com o presidente do Conselho de Administração da SAF, Paz foi ao Pici recepcionar o novo treinador e tratar sobre o planejamento de 2026.

Com o homem-forte da SAF e o comandante da equipe definidos, o Tricolor deve avançar nas movimentações de chegadas e saídas do elenco nos próximos dias. Alguns jogadores já se despediram do Pici e muitos outros devem sair, enquanto contratações também serão necessárias para formar o novo grupo.

"Creio que a permanência de Paz será vital para que o Fortaleza volte aos trilhos das vitórias e se coloque novamente no lugar que lhe é mais cabível: a elite do futebol brasileiro. Com trabalho consistente, conhecimento acumulado ao longo de anos e a dedicação que sempre marcaram sua trajetória, o Fortaleza EC SAF une forças para construir uma grande temporada pela frente", apontou Fabiano Barreira.

"Seguimos juntos pelo Fortaleza. O momento exige responsabilidade, união e coragem — e essas três palavras continuarão guiando todas as nossas decisões", finalizou no comunicado.