Fortaleza anuncia Pedro Martins como novo CEO de Futebol

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Pedro Martins, novo CEO de Futebol do Fortaleza

O Fortaleza anunciou, na noite deste domingo, 28, o novo CEO de Futebol do clube. Trata-se de Pedro Martins, que acumula passagens por clubes como Athletico-PR, Cruzeiro, Santos, Botafogo e Queens Park Rangers.

O dirigente chega para assumir a vaga deixada por Marcelo Paz, que se despediu do Leão após ser contratado como novo Executivo de Futebol do Corinthians.

O Tricolor anunciou o nome 24 horas depois da saída abrupta do ex-CEO, que também já foi presidente, vice-presidente e diretor de futebol do clube cearense.

Entre os trabalhos de Pedro Martins que mais chamam atenção e mais bem se encaixam com o panorama do Fortaleza estão as passagens por Athletico-PR e Cruzeiro. No clube paranaense, o gestor esteve em dois momentos distintos, mas com o período entre 2013 e 2017 sendo o de maior destaque.

No recorte, atuou no departamento de Performance e Scouting setor estratégico responsável por identificar, analisar e desenvolver talentos e avaliar o desempenho técnico, tático, físico e mental de jogadores e equipes da agremiação do CT do Caju. Na função, ajudou a mapear atletas e formar elencos que consolidaram o Furacão como uma força emergente do futebol nacional após uma rápida passagem na Série B.

No Cruzeiro, Martins atuou como diretor de futebol entre janeiro de 2022 e março de 2024, tendo como maior êxito formar uma equipe competitiva em seu primeiro ano, coroado com título da segunda divisão e o tão sonhado acesso do cabuloso.

É formado em Administração de Empresas e possui MBA em Indústria de Futebol pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Traz no currículo ainda certificação em Estratégia Disruptiva pela Harvard Business School Online e em Elite Scouting (prospecção de talentos) pela Uefa Academy.

“Estou muito feliz e motivado em fazer parte desse projeto. Não só pela grandeza ou pela representatividade histórica do Fortaleza, mas também pelos desafios que a gente tem pela frente”, disse Pedro, em comunicado publicado no site oficial do Fortaleza.

Coletiva Pedro Martins na Vila Belmiro Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

A decisão e as negociações para a contratação de Pedro Martins foram conduzidas pelo Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A ideia foi agilizar o processo para minimizar o impacto no planejamento, com o começo da pré-temporada e a necessidade de adequar o clube à nova realidade financeira depois da queda para a Série B.

O setor administrativo tem sido tocado pelo CFO Rodrigo Montenegro, o que deixará o sucessor de Paz mais livre para se dedicar ao principal setor do Fortaleza.

Fortaleza inicia pré-temporada nesta segunda-feira

Pedro Martins chega ao Fortaleza na véspera do início da pré-temporada do clube. Às 15 horas desta segunda-feira, 29 de dezembro, o elenco se apresenta em campo para o novo comando técnico, capitaneado por Thiago Carpini e com um elenco ainda grande e pouco mudado.

O novo dirigente terá o desafio de promover a reformulação no grupo de atletas, sobretudo em termos de saídas para o Leão conseguir realizar vendas e enxugar a folha salarial.

Por enquanto, apenas quatro peças saíram — Tinga, Gastón Ávila, Yago Pikachu e Marinho — e outras retornarão de empréstimos, como Tomás Cardona, Tobias Figueiredo e Kauan.

O elenco, portanto, segue com um número próximo a 40 jogadores. Novas chegadas, principalmente para posições com quantidade excessiva de atletas, só acontecerão quando houver saídas, a exemplo da contratação de Mailton, emprestado pelo São Paulo, depois da ida de Tinga para o Coritiba.

Lucero também interessa ao Coxa e há outros nomes valorizados no mercado da bola, como Matheus Pereira, Pochettino e Breno Lopes, mas ainda sem desfecho na negociação de El Gato e sem movimentos concretos pelos outros.

Pedro Martins, ao lado do departamento de futebol, também precisará arranjar destino para atletas fora dos planos, como Helton Leite, Diogo Barbosa, Zé Welison, Guzmán e Deyverson, por exemplo.

Emmanuel Martínez é outro que não será utilizado por Carpini em 2026, mas tem contrato até junho de 2027 e estará presente na reapresentação, hoje à tarde, no Pici.

Por outro lado, há atletas em fim de contrato por empréstimo que interessam ao Leão para a próxima temporada.

Pierre será adquirido do Tombense-MG e discute os últimos detalhes do contrato definitivo com o Tricolor, enquanto Lucas Gazal deverá ficar no Pici em uma troca de jogadores com o Atlético-GO.

Serão apenas 13 dias até a estreia no Campeonato Cearense, marcada para 11 de janeiro, contra o Ferroviário, às 18 horas, no PV, pela segunda rodada do Grupo B.

Até lá, enquanto Carpini tentará aprimorar a parte física dos atletas e dar uma cara ao time dentro do seu modelo de jogo, a diretoria da SAF tentará aprofundar a reformulação do elenco. (Com Afonso Ribeiro e João Bosco Neto / Especial para O POVO; colaborou Domitila Andrade)