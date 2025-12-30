Com projeção de R$ 166 milhões, Ceará terá 2º maior orçamento da sua história em 2026

O Ceará projeta um orçamento bruto de R$ 166 milhões, já com a inclusão de impostos, para a temporada de 2026. A proposta orçamentária foi apresentada e votada pelo Conselho Deliberativo do clube na noite de ontem.



Levando os tributos em consideração, o orçamento líquido do alvinegro fica estimado em cerca de R$ 156 milhões. Os conselheiros tiveram acesso ao detalhamento das principais receitas previstas para 2026, como direitos de transmissão, bilheteria e negociações de atletas.

O montante, considerando os valores brutos, representa uma queda de R$ 63,4 milhões em relação ao orçamento que o Alvinegro teve neste ano, que foi de R$ 229,4 milhões — número recorde do clube. Ainda assim, a projeção para 2026 é a segunda maior da história do Vovô, superando a de 2022 (R$ 163,8 milhões), quando foi para o quinto ano seguido na Série A.

Dentro deste contexto, o Ceará está próximo de concretizar a venda do zagueiro Willian Machado, um dos principais destaques da equipe em 2025. Conforme divulgou o Esportes O POVO em primeira mão, o Vovô acertou a transferência do jogador para o Mirassol, que encerrou a Série A desta temporada na quarta colocação e garantiu vaga na Libertadores de 2026.

Willian Machado chegou ao Vovô no início deste ano após boa passagem pelo Operário-PR entre 2022 e 2024. Em Porangabuçu, o zagueiro não demorou a se firmar e logo tornou-se titular absoluto da equipe comandada pelo treinador Léo Condé. Ao todo, com a camisa preta-e-branca, disputou 51 jogos, recorte em que conquistou o título do Campeonato Cearense.

À época em que contratou Willian Machado, o Ceará venceu concorrentes fortes no mercado da bola, como Atlético-MG, Coritiba e o próprio Mirassol. Na ocasião, o departamento de futebol do Vovô firmou vínculo com o zagueiro até o final de 2027.

Pelas boas atuações do defensor em 2025, sobretudo na Série A, onde liderou estatísticas entre os atletas do elenco alvinegro e figurou entre os principais zagueiros da competição — ele foi, por exemplo, líder em cortes do torneio —, Willian Machado passou a ser cobiçado por outros times brasileiros. No Mirassol, deve substituir Jemmes, vendido para o Fluminense.

Outro que deve deixar Porangabuçu e render cifras para o cofre do clube é o atacante Guilherme. Também segundo informação divulgada em primeira mão pelo Esportes O POVO, o Vovô tem negociações em curso com um clube da Turquia para a transferência do jogador de 20 anos.

Um dos times interessados em Guilherme é o Göztepe. O clube, atual quarto colocado da primeira divisão da Turquia, tem um plantel recheado de brasileiros, seis ao todo. A equipe também tem o brasileiro Bolívar Silveira como chefe de análise de mercado.

Guilherme se destacou no início de 2025 após boa participação na Copinha e passou a ganhar espaço no time principal do Alvinegro, à época comandado pelo treinador Léo Condé. Diante disso, a diretoria do Ceará comprou 50% dos direitos econômicos do atacante e firmou vínculo até o final de 2028. Na operação, o Vovô desembolsou R$ 400 mil para concretizar a aquisição.

No segundo semestre de 2025, Guilherme chegou a receber uma sondagem de um clube turco, mas as conversas com o Ceará não avançaram. Na ocasião, o time interessado propôs um empréstimo com opção de compra, mas o Alvinegro considerou o valor oferecido — cerca de R$ 10 milhões — como baixo. (Com Lucas Mota)