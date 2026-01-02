Ceará aposta em base para estrear no Estadual e quer mais minutos aos jovens em 2026

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Giulio, atacante da base do Ceará, se destacou na temporada 2025 e deve ganhar chance no time titular que estreará no Campeonato Cearense

O Ceará iniciará o Campeonato Cearense de 2026 apostando nas categorias de base, conforme apuração da coluna de Lucas Mota. Diante do Floresta, no próximo dia 10 de janeiro (sábado), o Vovô entrará em campo com jovens formados em Porangabuçu, decisão que faz parte do planejamento esportivo.

Outro detalhe que contribuiu para a utilização da base é o cronograma do elenco profissional. A reapresentação presencial do grupo principal está marcada apenas para o dia 2 de janeiro, o que deixa um período curto de preparação até a estreia no Estadual. Por isso, enquanto os profissionais realizam atividades físicas de forma remota desde a última sexta-feira, 26, os atletas da base estão sendo preparados.

Além do fator logístico, a diretoria entende que a estreia com jovens representa uma oportunidade de observação e valorização dos ativos. Internamente, há o entendimento de que o clube poderia ter aproveitado mais jogadores formados em casa em 2025, inclusive o atacante Guilherme, que acabou tendo espaço limitado antes de ser negociado. Ele, por sinal, chegou a ser "rebaixado" para a categoria sub-20 após compor o elenco do time principal no primeiro semestre.

Nesta semana, Guilherme foi vendido ao Göztepe, da Turquia, por 1,55 milhão de euros (cerca de R$ 10 milhões). Na operação, o Ceará ficou com 50% do valor (R$ 5 milhões), após ter adquirido essa fatia por R$ 400 mil em maio de 2025 junto ao Boston City, de Minas Gerais.

É válido ressaltar que cifras milionárias envolvendo jogadores da base alvinegra são habituais. Nos últimos anos, nomes como Jefferson, Marcos Victor, David Ricardo e Jonathan Jesus renderam quantias expressivas ao clube em vendas. Conforme apuração, o Vovô investiu menos de R$ 1 milhão para captar os atletas, enquanto lucrou mais de R$ 25 milhões em suas respectivas vendas.

Neste ano, a expectativa é de que jogadores como o lateral-direito Aloísio, o zagueiro Gabriel Uchella, o volante João Gabriel e o ponta Giulio tenham protagonismo. Embora tenham idade para disputar a Copinha, torneio que o Vovô estreia amanhã, o clube prioriza a oportunidade aos jovens no profissional.

A base da equipe sub-20 que defenderá o Ceará na estreia no Estadual disputou a Taça Fares Lopes 2025. O time de juniores chegou à semifinal da competição local, além de ter conquistado a Copa do Nordeste da categoria ao bater o Bahia na final. A trajetória no certame regional teve sete jogos, quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com nove gols marcados e quatro sofridos, além de eliminações de Sport e Fortaleza no mata-mata.