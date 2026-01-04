Geraldo Luciano se coloca à disposição do Fortaleza e defende volta de Alex Santiago

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Geraldo Luciano e Alex Santiago podem retornar ao clube

Ex-vice-presidente do Fortaleza, Geraldo Luciano se colocou à disposição para retornar ao clube por meio da eleição dos novos membros do Conselho de Administração da SAF, marcada para a próxima sexta-feira, 9. Ele também defendeu o retorno de Alex Santiago, ex-presidente e ex-diretor de futebol do Tricolor, em entrevista concedida à coluna.

Nos bastidores, Geraldo tem conversado com diferentes grupos políticos do clube sobre a composição do Conselho para 2026. Ao todo, serão eleitos cinco profissionais para assumir a pasta, sendo um deles no cargo de presidente. Os nomes são indicados pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva da associação.

“Estou à disposição. Eu tenho conversado com todos os grupos que compõem o clube. Eles estão me procurado a todo momento para conversar sobre essa composição. Defendo que inclua o maior número de segmentos”, afirmou Geraldo, que já foi presidente do Conselho de Administração da SAF e deixou o cargo em 2023, alegando motivos pessoais.

Para o ex-dirigente, o retorno de Alex Santiago pode ser importante neste momento de recondução do clube após o rebaixamento para a Série B, além do cenário de instabilidade financeira e política. Santiago deixou o Fortaleza no início de 2025, em meio a questionamentos sobre o pagamento da premiação do Fortaleza Futsal, referente ao título do Campeonato Brasileiro de 2024, e divergências internas.

“Alex é uma pessoa que tem contribuição muito boa pra dar. A forma como ele saiu não foi justa. A gente tem conversado e se colocado à disposição”, disse.

“Alex conhece bem o futebol, conhece muito jogador, empresário. Pode ajudar na reconstrução do clube, reconstrução financeira sem deixar de olhar para o futebol”, completou.

Geraldo lamentou ainda o momento delicado vivido pelo clube e disse desconhecer o valor real da dívida atualmente. Em caso de retorno, o empresário explicou qual seria sua postura à frente do processo.

“Ser transparente, mostrar ao sócio-torcedor a verdadeira situação, sem exagerar e subestimar, ter um plano (para a reconstrução)”, afirmou.

Eleição do Conselho de Administração da SAF

Conforme estabelece o estatuto do clube, os nomes que serão submetidos à avaliação dos conselheiros serão escolhidos pela diretoria executiva da associação Fortaleza Esporte Clube, em conjunto com o Conselho Deliberativo. O presidente da Diretoria Executiva, José Rolim Machado, indicará três candidatos, enquanto o presidente do Conselho Deliberativo, Wendell Fábio Regadas, apontará outros dois.

Após a aprovação pelos conselheiros, os membros eleitos definirão entre si quem ocupará as funções de presidente e vice-presidente do Conselho.