Apresentado no Ceará, Mozart projeta 2026 vitorioso: "A página está em branco"

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Mozart, novo técnico do Ceará, durante coletiva de apresentação

Novo técnico do Ceará, Mozart Santos foi apresentado oficialmente pelo clube na tarde de ontem, no CT de Porangabuçu, em Fortaleza. Em conversa com a imprensa, o comandante alvinegro destacou a vontade da equipe de "escrever uma nova história" em 2026 após o rebaixamento no fim do ano passado.

"O fato de conhecer 80%, 90% do elenco é uma coisa positiva. O que me chama a atenção é a disponibilidade dos jogadores, eles estão sedentos para escrever uma nova história. Eu acredito muito nisso. A página está em branco e cabe a nós escrever essa nova história", disse.

"Acredito que o nosso desempenho vai nos aproximar do nosso torcedor, sempre de dentro para fora. O torcedor precisa se sentir representado. Estou muito confiante em tudo aquilo que eu estou vivendo ao longo desses três, quatro dias que eu estou aqui. É um clube que tem os processos bem definidos, tem uma infraestrutura que oferece tudo para que nós possamos desenvolver o trabalho", completou.

Na sequência, o treinador, que assinou contrato válido até dezembro, projetou a Série B, principal competição da temporada para o Alvinegro. Experiente no certame, Mozart soma um título, em 2025 pelo Coritiba, e dois acessos, o outro sendo em 2024 pelo Mirassol.

"A Série B é um campeonato bem equilibrado e extremamente difícil. Viagens difíceis, muitas vezes campos distintos do que nós temos aqui, então é um desafio. É um campeonato sempre muito difícil e a regularidade é determinante para você poder conquistar."

Ainda na coletiva de apresentação, o novo comandante do Vovô destacou a força da torcida alvinegra nas arquibancadas. Para ele, o torcedor será crucial para o time durante 2026.

"Acho que é chover no molhado. Pela experiência que eu venho adquirindo nesses últimos anos de Série B e na própria Copa do Nordeste, o fator torcedor é determinante para empurrar o time. Para equipes como a nossa, que vão entrar nessas competições, o torcedor é muito importante para ser o nosso 12º jogador realmente. Cabe a nós termos o desempenho condizente para trazer o torcedor para o nosso lado", comentou.

Posteriormente, o técnico alvinegro afirmou que o clube precisa ser “protagonista” em todas as competições que disputar em 2026.

"Encaro o Estadual com a importância que tem que encarar. A Copa do Nordeste também, temos a Copa do Brasil já em fevereiro. Tem que entrar para vencer, é a exigência de trabalhar numa equipe desse tamanho com a paixão que o nosso torcedor tem. Estamos nos preparando para todas as competições que nós disputamos. Nós somos protagonistas delas”, destacou.

"A Copa do Nordeste não é uma exceção. O Ceará é um dos maiores vencedores dessa competição, então, eu espero ter a oportunidade de conquistar essa competição com esse clube."

No fim, Mozart ressaltou a vontade de observar jogadores da base alvinegra. Conforme noticiado pelo Esportes O POVO, o Ceará vai utilizar os jovens no primeiro jogo da temporada, neste sábado, 10, diante do Floresta.

“É uma oportunidade de conhecer os jogadores mais jovens. Eu sou oriundo da base como treinador. Na última Série B, terminei a competição com quatro jogadores formados no Coritiba. O Ceará, historicamente, é um formador de atletas. Tenho obrigação de potencializar o jogador que tem capacidade para estar na equipe principal”, comentou o treinador.