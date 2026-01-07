FCF inova e árbitro do Campeonato Cearense darão entrevista após jogos

A estreia do Campeonato Cearense de 2026 ficou marcada por um momento inédito no futebol brasileiro: os árbitros centrais da partida concederam entrevista coletiva após o jogo, que foi disputado entre Maracanã e Ferroviário. A decisão vale para todos os confrontos da edição do Manjadinho deste ano.

A medida inovadora foi divulgada pela Federação Cearense de Futebol (FCF) nessa segunda-feira, 5. Em nota, a entidade destacou o objetivo de ampliar a transparência, promover o diálogo e esclarecer as decisões tomadas em campo. As entrevistas acontecerão após as coletivas dos treinadores de ambas as equipes e somente depois da publicação on-line da súmula.

“Durante as coletivas, os árbitros poderão explicar lances relevantes do jogo, interpretações das regras e decisões, contribuindo para um melhor entendimento do público, da imprensa e dos clubes”, ressalta a FCF no comunicado. A ideia, segundo apurou o Esportes O POVO, é que sejam feitas entre três e cinco perguntas aos profissionais do apito.

De acordo com informações do jornalista Lucas Mota em sua coluna, desde 2023 a Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol estudava o tema, até decidir oficializar a iniciativa para o Estadual desta temporada. A primeira rodada do certame, que não contará com Ceará e Fortaleza, será utilizada como um projeto-piloto da nova medida, que passará por avaliação posteriormente.

A primeira vez que a proposta foi apresentada ao presidente da FCF, Mauro Carmélio, ocorreu em 2023, quando o mandatário solicitou à Comissão de Arbitragem a elaboração de um estudo mais aprofundado. Desde então, foi desenvolvido um trabalho de pesquisa que deu segurança à cúpula da entidade para autorizar a medida.

Entre os casos analisados, estão experiências de futebol mexicano e paraguaio. Nessas iniciativas, porém, as explicações sobre as decisões da arbitragem eram dadas por terceiros, e não pelo próprio árbitro da partida, o que contribuiu para o fracasso dos modelos adotados, na avaliação da Comissão de Arbitragem cearense.

Inicialmente, a nova medida causou espanto entre os árbitros do futebol cearense. Internamente, porém, a FCF entende que quem melhor pode explicar uma decisão é o próprio árbitro. A Comissão de Arbitragem confia que seus profissionais estejam preparados para responder, de forma técnica e objetiva, às perguntas sobre as decisões tomadas em campo.