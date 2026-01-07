Geraldo Luciano e Alex Santiago retiram nomes e não voltarão à gestão do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Geraldo Luciano e Alex Santiago desistiram de retornar ao clube

Em carta aberta à torcida do Fortaleza, Geraldo Luciano, ex-presidente do Conselho de Administração da SAF, e Alex Santiago, ex-presidente e diretor de futebol, comunicaram que, por falta de consenso entre integrantes da atual gestão, estão encerrando, em conjunto, a possibilidade de retornar ao clube.

No comunicado, que é assinado por ambos, é descrito que houve a possibilidade de ambos retornarem à gestão do Fortaleza, algo que não seguirá adiante com o intuito de evitar, segundo eles, que o início do calendário esportivo em 2026 seja afetado por um “quadro de indefinição política”.

Conforme apurou o Esportes O POVO, existia uma aceitação interna pela volta de Geraldo Luciano, mas não de Alex Santiago — os dois já haviam verbalizado, publicamente, em entrevistas recentes, sobre o desejo de trabalharem juntos em um possível retorno ao Fortaleza. Diante do cenário proposto, veio a negativa do empresário.

“Informamos ao torcedor que estamos retirando, em conjunto, nossos nomes da possibilidade de ingresso na gestão do clube neste momento. ⁠Acreditamos que, diante da ausência de consenso apresentada e em respeito aos atuais gestores legitimamente eleitos, devemos manter nossa contribuição ao clube de outras maneiras que não sejam oficialmente dentro da gestão”, cita parte da carta.

Geraldo Luciano e Alex Santiago se colocaram à disposição do Fortaleza

Ex-vice-presidente do Fortaleza, Geraldo Luciano chegou a se colocar à disposição para retornar ao clube por meio da eleição dos novos membros do Conselho de Administração da SAF, marcada para a próxima sexta-feira, 9. Ele também defendeu o retorno de Alex Santiago, ex-presidente e ex-diretor de futebol do Tricolor, em entrevista concedida à coluna do jornalista Lucas Mota.

Nos bastidores, Geraldo manteve conversas com diferentes grupos políticos do clube sobre a composição do Conselho para 2026. Ao todo, serão eleitos cinco dirigentes para assumir a pasta, sendo um deles para o cargo de presidente. Os nomes são indicados pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva da associação.

Para o ex-dirigente, o retorno de Alex Santiago seria importante neste momento de recondução do clube após o rebaixamento para a Série B, além do cenário de instabilidade financeira e política. Santiago deixou o Fortaleza no início de 2025, em meio a questionamentos sobre o pagamento da premiação do Fortaleza Futsal, referente ao título do Campeonato Brasileiro de 2024, e a divergências internas.

Veja na íntegra a carta aberta assinada por Geraldo Luciano e Alex Santiago:

À querida torcida tricolor,

Em atenção às inúmeras manifestações de carinho recebidas pelos torcedores tricolores, desde que surgida a possibilidade de retornarmos a gestão do Fortaleza EC, viemos, de imediato, por meio desta nota informar que:

1. Infelizmente, não houve consenso, por parte dos integrantes da atual gestão do clube, acerca da viabilização das condições para nosso retorno ao Fortaleza EC;

2. ⁠Entendendo, pelo bem do Fortaleza EC, que esse quadro de indefinição política não adentre o calendário esportivo a começar no próximo domingo (dia 11/01), pelo Campeonato Cearense;

3. Informamos ao torcedor, que estamos RETIRANDO, em conjunto, nossos nomes, da possibilidade de ingresso na gestão do clube, nesse momento;

4. ⁠Acreditamos que, diante da ausência de consenso apresentada, e em respeito aos atuais gestores legitimamente eleitos, devemos manter nossa contribuição ao clube de outras maneiras que não sejam oficialmente dentro da gestão.

5. ⁠Reiteramos todo o carinho e apoio recebido nos últimos dias por parte da família tricolor, a que sempre pertenceremos.



Fortaleza (CE), 06 de janeiro de 2026

Geraldo Luciano

Alex Santiago

Com Afonso Ribeiro.