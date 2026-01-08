Ceará define prioridades no mercado da bola e vê Felipe Jonatan ser oferecido

Foto: JOSÉ TRAMONTIN/ATHLETICO-PR Lateral-esquerdo Fernando foi anunciado como reforço

O Ceará definiu as prioridades no mercado da bola para a primeira janela de transferências de 2026 e trabalha com foco em três posições específicas: centroavante, atacante de lado e zagueiro. A informação foi detalhada pelo setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, durante o programa "Esportes O POVO" desta quarta-feira, 7. A diretoria alvinegra entende que esses setores precisam de reforços imediatos para qualificar o elenco comandado por Mozart Santos.

A contratação de um centroavante, inclusive, é tratada como prioridade absoluta. O planejamento inicial do clube previa a utilização de Guilherme e Lucca como opções para a função, mas a venda do jovem atacante de 20 anos ao Göztepe, da Turquia, alterou o cenário.

Com a saída do atleta, a diretoria passou a considerar a chegada de um camisa 9 como a principal necessidade do elenco neste momento da temporada.

Além da referência ofensiva, o Vovô também busca reforçar as pontas. Embora Giulio, destaque das categorias de base, deva ser integrado ao grupo principal e receba atenção da comissão técnica, a avaliação interna é de que o setor ainda carece de maior qualidade e experiência. A ideia é trazer ao menos um jogador que eleve o nível de competitividade e amplie as opções para o ataque.

No sistema defensivo, a zaga aparece como outro ponto de atenção. O jovem Gilmar, que vem treinando com o elenco principal, é visto como alternativa imediata para o banco de reservas, mas o clube considera essencial a contratação de mais um defensor para disputar posição entre os titulares.

Para além disso, o Ceará renovou por mais um ano com o ídolo Luiz Otávio. Porém, a expectativa é que o defensor atue principalmente como liderança dentro do elenco, em razão da identificação com o clube e da influência no vestiário. Nos últimos dois anos, o jogador entrou em campo apenas uma vez e sofreu duas lesões ligamentares, o que pesa na avaliação técnica.

Paralelamente à busca por reforços, um nome conhecido voltou a ser pauta nos bastidores de Porangabuçu. O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, atualmente vinculado ao Fortaleza, foi oferecido ao Ceará. O atleta de 27 anos ingressou com uma ação judicial contra o Tricolor por atrasos salariais e tenta obter a rescisão indireta de contrato, conforme noticiado pela coluna Lucas Mota.

Caso consiga se desvincular do Fortaleza, o jogador e seu estafe demonstraram interesse em um retorno ao Vovô, clube onde teve passagem marcante no início da carreira. Apesar disso, neste primeiro momento, Felipe Jonatan não está nos planos do Alvinegro. Ainda conforme a apuração, a diretoria alvinegra avalia de forma criteriosa tanto o desempenho técnico recente quanto questões comportamentais antes de avançar em qualquer negociação.

A posição era uma prioridade, mas perdeu peso com a contratação de Fernando, comprado junto ao Athletico-PR. O reforço foi confirmado oficialmente em Porangabuçu também nesta quarta. (Com Iara Costa)