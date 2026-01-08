Fortaleza fecha 2025 com endividamento de R$ 168 milhões, sendo R$ 68 milhões em atraso

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Fortaleza Esporte Clube passa por momento de readequação financeira após o rebaixamento para a Série B

O Fortaleza encerrou o ano de 2025 com endividamento de R$ 168 milhões, conforme apuração do jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN. O Esportes O POVO detalha, a seguir, a composição das contas do clube, quem atualmente lidera a gestão financeira da agremiação e o que representa o montante apresentado no balanço da temporada passada.

Conforme apurado pelo Esportes O POVO, R$ 100 milhões do endividamento dizem respeito a parcelamentos programados, como compras de atletas, acordos e comissões. No caso dessas obrigações financeiras, os prazos de quitação estão em dia.

No recorte específico da compra de atletas, o clube tem uma pendência financeira de R$ 15,8 milhões, enquanto as comissões giram em torno de R$ 19,1 milhões.

Em relação às dívidas decorrentes de atrasos, o Tricolor soma R$ 68 milhões em pendências financeiras. Entre os débitos não honrados estão R$ 2,3 milhões em salários, R$ 5,9 milhões em direitos de imagem, R$ 3,8 milhões referentes ao 13º salário e R$ 4,1 milhões de férias.

Os valores em atraso estão sendo renegociados pela diretoria, que busca readequar prazos e condições de quitação junto aos credores. A estratégia passa por alongar dívidas, reorganizar o fluxo de caixa e reduzir o impacto imediato nas finanças do clube, sem comprometer a operação do futebol no curto prazo.

Há episódios recentes decorrentes desses atrasos, como os casos de Felipe Jonatan e Bruno Pacheco, que acionaram a Justiça contra o Fortaleza. Em relação a Pacheco, o caso já teve um desfecho positivo entre as partes, com uma rescisão amigável e a conclusão da ação judicial. O ex-camisa 6 do Tricolor abriu mão de parte dos valores a que tinha direito a receber e está livre no mercado.

Internamente, a diretoria demonstra confiança na resolução das pendências financeiras. Nos bastidores, quem tem liderado esse processo é o diretor financeiro Rodrigo Montenegro. O dirigente foi o responsável por apresentar a situação econômica ao Conselho de Administração da SAF e ao Departamento de Futebol.

Rodrigo Montenegro mantém diálogo frequente com Pedro Martins, novo CEO do futebol, e tem atuado na construção de estratégias para redução de custos e na busca de soluções para o equilíbrio das contas. O substituto de Marcelo Paz foi apresentado nesta quarta-feira, 7, e comentou sobre as dívidas do clube. Embora não tenha entrado em detalhes, ressaltou que a situação é controlável.

"O Fortaleza foi muito bem gerido nos últimos anos, não negligenciou suas contas durante muito tempo. Quando a gente compara com outros clubes, o tamanho do problema é muito maior. Estamos falando de um problema de uma temporada. É fácil de resolver? Não, mas é um clube muito grande, gigante, que tem capacidade de angariar receitas e potencializar toda a sua área comercial", comentou.

Pedro também esboçou o que pretende fazer para solucionar as pendências financeiras. "Temos dois grandes braços: fazer um trabalho muito forte no aspecto comercial, e a torcida é fundamental, e enxugar custos, renegociar contratos, tomar decisões que sejam razoáveis para o momento que estamos passando. Não é simples, mas dá para fazer, é possível. O Fortaleza, do tamanho que tem, consegue resolver."