Esportes

Ceará é eliminado pelo Grêmio, mas se despede da Copinha com campanha histórica

Melk, do Ceará, tenta se livrar da marcação do Grêmio em duelo pelas quartas de final da Copinha (Foto: Igor de Castro / Ceará SC)
Foto: Igor de Castro / Ceará SC Melk, do Ceará, tenta se livrar da marcação do Grêmio em duelo pelas quartas de final da Copinha

A histórica campanha do Ceará na edição de 2026 da Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao fim na manhã deste domingo, 18. O Vovô foi eliminado pelo eficiente Grêmio, que venceu por 3 a 0 no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú-SP. Apesar da derrota, a equipe de Porangabuçu se despede da Copinha com o melhor desempenho já alcançado pelo clube na competição.

O jogo se complicou cedo para o Ceará. Com menos de 20 minutos de bola rolando, o Alvinegro já perdia por 2 a 0, ambos os gols marcados pelo camisa 10 gremista, João Borne. O terceiro tento do Tricolor Gaúcho saiu nos acréscimos da primeira etapa, com o atacante Fellipe Magalhães.

Leia mais

Apesar de ter maior posse de bola, o time cearense não foi eficiente para transformar as chances criadas em gols. Quando a partida ainda estava empatada em 0 a 0, Enzo Lodovico ficou cara a cara com o goleiro João Victor, mas finalizou em cima do arqueiro gremista.

Se no ataque faltou precisão, defensivamente o Ceará cometeu erros decisivos. Em uma saída de bola equivocada no campo defensivo, João Borne dominou dentro da área e finalizou com força para abrir o placar, aos 9 minutos do primeiro tempo, sem chances para o goleiro Deivid.

Mesmo chegando pouco ao ataque, o Grêmio mostrou alto nível de eficiência. A jogada do segundo gol começou com o lateral-esquerdo Pedro Gabriel, que avançou livre e finalizou de fora da área, obrigando Deivid a espalmar. No rebote, Fellipe Magalhães escorou de cabeça para João Borne, que apareceu em um vácuo de marcação e concluiu com tranquilidade, ampliando o placar aos 17 minutos.

As melhores oportunidades do Ceará surgiram com Melk, principal destaque da campanha alvinegra na Copinha. O meia de 19 anos levou perigo ao Grêmio em duas finalizações de fora da área. Ainda assim, apesar do volume ofensivo, a posse de bola do Vovô foi pouco produtiva.

O Imortal fechou o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Após escanteio cobrado por João Borne, a defesa do Ceará afastou parcialmente, mas a bola sobrou para Fellipe Magalhães na ponta da grande área. O camisa 19 acertou um belo chute no ângulo e decretou a vitória gremista por 3 a 0.

No segundo tempo, a partida ficou mais truncada e com poucas chances claras de gol. Defensivamente, o Grêmio voltou ainda mais organizado, neutralizou as investidas do Ceará e administrou a vantagem construída. O Vovô só incomodou com duas finalizações de Enzo, antes dos 20 minutos, e de Melk, quase aos 40 minutos.

Com a classificação para a semifinal, o Grêmio aguarda o vencedor da partida de quartas de final entre Cruzeiro e Guanabara City.

