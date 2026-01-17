Camisa 10 clássico: Melk vira sensação do Ceará na Copinha

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Melk tem dois gols e duas assistências pelo Ceará na Copinha

O meia de 19 anos, futebolisticamente conhecido como Melk, tem chamado a atenção na campanha histórica do Ceará na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador foi decisivo nos três jogos de mata-mata da competição, com dois gols e duas assistências, e ajudou o Vovô a alcançar, pela primeira vez, a classificação para as quartas de final. O próximo compromisso será neste domingo, 17, às 11 horas, em Jaú-SP.

Melk ingressou no sub-15 do Ceará inicialmente como volante e se transformou em um meia clássico ao longo de sua trajetória de formação. Desde a chegada ao clube, o garoto tem impressionado os profissionais das categorias de base. Entre suas principais características estão a cadência na posse de bola, a capacidade de passe e finalização, além do preparo físico em dia. Fontes ouvidas pela coluna ressaltam que o jovem sofre poucas lesões e tem alcançado sua melhor forma.

Leia mais Por que a provável saída de João Ricardo é um bom negócio para o Fortaleza

Fortaleza arrecada mais de R$ 81 milhões com vendas de joias da base em menos de 2 anos

Mesmo com poucos minutos, Ceará soma mais de R$ 35 milhões com vendas de joias da base desde 2022 Sobre o assunto Por que a provável saída de João Ricardo é um bom negócio para o Fortaleza

Fortaleza arrecada mais de R$ 81 milhões com vendas de joias da base em menos de 2 anos

Mesmo com poucos minutos, Ceará soma mais de R$ 35 milhões com vendas de joias da base desde 2022

O meia não atuou na fase de grupos da Copinha porque estava a serviço da equipe sub-20 utilizada pelo Vovô na estreia do Campeonato Cearense, enquanto o time profissional, comandado por Mozart, ganhava condicionamento físico. O Alvinegro venceu o Floresta por 1 a 0.

Após a estreia no Estadual, Melk foi liberado pelo técnico Mozart para se juntar ao elenco que disputa a Copinha. Ele foi titular nas vitórias diante do Athletico-PR, na segunda fase, do Grêmio Prudente-SP, na terceira, e do XV de Jaú-SP, nas oitavas de final. Os dois golaços marcados de fora da área, nas duas últimas partidas, ganharam repercussão nas redes sociais e empolgaram o torcedor alvinegro, que apelidou carinhosamente o garoto de Lionel Melk.

Na atuação de gala nas oitavas de final, quando o Ceará venceu o XV por 2 a 0, Melk recebeu nota 9,6 do Sofascore, site especializado em estatísticas de futebol. Além do gol, o meia deu três passes decisivos, teve 80% de acerto nos passes longos e 77% nos passes no campo adversário, finalizou três vezes na direção do gol em cinco chutes e acertou dez de 11 dribles tentados.

O técnico Mozart tem acompanhado de perto o desempenho de Melk e da equipe alvinegra na Copinha. Alguns nomes da base já estão integrados ao elenco profissional, como o goleiro Gustavo Martins, o lateral-direito Aloísio, o zagueiro Pedro Gilmar, o volante João Gabriel e o atacante Giulio.