Lesões e lacunas geram dúvidas na defesa do Fortaleza para o Clássico-Rei

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Titular e capitão do Fortaleza, Brítez é dúvida no Clássico-Rei

Menos vazado do Campeonato Cearense, com apenas um gol sofrido em seis jogos, o sistema defensivo do Fortaleza tem formação incerta para o primeiro Clássico-Rei de 2026. Entre questões médicas e ausência de peças, as dúvidas rondam o setor para o duelo diante do Ceará, no próximo domingo, 8, às 18 horas, no Castelão, pela última rodada da segunda fase da competição.

As principais indefinições passam pela zaga. Titular a capitão da equipe nas três partidas em que atuou, Emanuel Brítez foi desfalque no empate por 1 a 1 com o Iguatu, sábado passado, 31. No aquecimento, o argentino sentiu dores no tornozelo esquerdo e foi substituído no escalação inicial por Luan Freitas.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Thiago Carpini revelou que o camisa 2 já iria atuar medicado e admitiu que a situação "preocupa" para domingo.

Compatriota de Brítez, Cardona assumiu a braçadeira de capitão diante do Azulão, mas só ficou em campo 45 minutos. Na reta final do primeiro tempo, chocou-se de cabeça com um adversário e sofreu um corte na região. Retornou ao campo nos minutos seguintes, mas foi substituído no intervalo.

Deverá, portanto, cumprir o protocolo de concussão, que prevê cinco dias sem treinar com o grupo e jogar, mas ainda teria tempo hábil para ficar apto para o clássico.

Com a situação dos argentinos, os defensores à disposição de Carpini no momento são Lucas Gazal, Luan Freitas e o jovem Kauã Rocha, integrado ao elenco principal depois da Copinha. É bem provável que Cardona esteja liberado para entrar em campo, enquanto a presença de Brítez deve gerar dúvida por mais tempo. O treinador, vale lembrar, adotou um esquema com três zagueiros nos três jogos mais recentes.

Uma das razões para a utilização desse sistema é justamente a ausência de laterais-esquerdos no elenco, o que gera outra dúvida para enfrentar o Ceará. Diante das dificuldades no mercado, é improvável que o clube consiga contratar um jogador da posição, deixá-lo em condições de jogo e já utilizá-lo diante do arquirrival, com um prazo mais curto para resolução dos trâmites burocráticos de uma negociação e adaptação ao modelo de jogo.

Por enquanto, Lucas Crispim tem sido a opção na ala esquerda. Mas o camisa 10, por ser meio-campista, tem perfil mais ofensivo, a exemplo de Maílton no lado direito. Em um clássico, Carpini pode optar por uma formação um pouco mais cautelosa, considerando também as atuações apagadas de Crispim, embora o Leão esteja atuando com três zagueiros e dois volantes de força física — Lucas Sasha e Rodrigo, já que Pierre se recupera de lombalgia.

Apesar das indefinições, a defesa tem sido um trunfo do Fortaleza neste início de ano. Segundo o SofaScore, Brenno é o goleiro menos acionado nas partidas do Cearense, com média de 1,2 defesa por jogo, e saiu de campo sem ser vazado em cinco oportunidades. O único gol sofrido foi justamente no compromisso mais recente, diante do Iguatu.