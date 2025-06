Erva-gateira efeitos e benefícios do catnip

Foto: Tatyana Rubleva/Unsplash Catnip: conheça os efeitos da erva-gateira e curiosidades sobre a planta

O nome científico Nepeta cataria pode não chamar a atenção imediata dos amantes de gatos. Mas basta observar o efeito da planta nos felinos para que muitos tutores a reconheçam por alcunhas populares: catnip ou erva-gateira.

A atração dos gatos pela planta foi característica até na hora da construção do termo. Enquanto a palavra "Nepeta" vem do grego, possível referência à cidade Nepete (hoje Nepi, na Itália), a escolha por "cataria" deriva do latim para "herba catti", ou erva dos gatos.

Na rede social TikTok, plataforma em que 59,9 milhões de publicações utilizam a hashtag "cat" (gato, em inglês), um número menor de usuários parece compartilhar a experiência felina com a erva-gateira — 394,3 mil hashtags em referência ao "catnip" foram registradas.

As cenas em que os gatos parecem "intoxicados" e se esfregam nas folhas, roçando a pelagem no chão, também não são uma unanimidade entre os próprios felinos. De acordo com artigo publicado na revista Scientific American, "cerca de 70 a 80% dos gatos exibem esse comportamento na presença da planta".

A médica veterinária Natália Carioca indica que, apesar dos felinos serem suscetíveis à planta, as reações podem ser diversas. Alguns gatos, por exemplo, podem apresentar uma "resposta ativa", rolando e "amassando o pãozinho", este caracterizado pelo ato de afofar uma superfície para demonstrar contentamento. Por outro lado, outros podem apresentar apenas a redução da atividade e das vocalizações.

Para a estudante de Letras Raquel Rodrigues, 26, a curiosidade pelo catnip veio há cerca de três anos, depois de pesquisas sobre como a planta poderia ajudar os seus gatos a "ficarem menos estressados".

"Eu tenho cinco gatos, então cada um teve uma reação diferente", explica. "A minha gata tricolor ama muito, desde o início ela imediatamente começou a se esfregar no local que joguei catnip. Ela fica entre 10 a 20 minutos muito alegre enquanto brinca".

"Tenho outros três que não tiveram reação nenhuma, saíram de perto", completa. "E o mais novo da casa também fica bastante alegre, mas não é sempre".

Alternativas à erva-gateira

1 Silvervine (Actinidia polygama): é o famoso matatabi, pode afetar até gatos que não respondem ao catnip, sendo uma boa alternativa.

2 Valeriana (Valeriana officinalis): pode ter efeito um pouco sedativo.

3 Tatarian honeysuckle (Lonicera tatarica): também atrai e estimula alguns gatos.

Fonte: Amanda Alano, médica veterinária