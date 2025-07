Água limpa, garrafa também

Foto: Freepik Passar uma semana sem lavar a garrafa pode criar um ambiente ideal para a proliferação de até 300 mil bactérias por centímetro quadrado.

Você enche sua garrafa todos os dias, mas quando foi a última vez que a limpou? Seja no trabalho, na academia ou em casa, as garrafas se tornaram companheiras. No entanto, a falta de higienização adequada pode transformar esse item de uso diário em um foco de contaminação. Profissionais da saúde alertam para os riscos à saúde e explicam como manter a garrafa sempre limpa e segura.

A limpeza inadequada pode favorecer a proliferação de bactérias e fungos, colocando em risco a saúde do usuário. Segundo especialistas, microrganismos tendem a se acumular especialmente em áreas de difícil acesso, como tampas, canudos e bicos - situação ainda mais preocupante quando a garrafa é usada para armazenar líquidos além da água.

Paulo Roberto, médico nutrólogo, doutor em Ciências Médico-Cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e com pós-graduação em Farmacologia pela Universidade de Harvard, destacou em entrevista ao O POVO:

"É especialmente relevante em garrafas que são usadas frequentemente e podem conter resíduos de saliva ou partículas de alimentos, principalmente aquelas térmicas, como as do tipo Stanley, com canudos de difícil acesso para limpeza."

O especialista ressalta que garrafas mal higienizadas podem se tornar ambientes propícios ao desenvolvimento de bactérias patogênicas como Escherichia coli, Salmonella e Listeria, responsáveis por infecções gastrointestinais com sintomas como diarreia, vômitos e dores abdominais.

Além disso, fungos como Aspergillus e Candida (leveduras) também podem se proliferar, aumentando o risco de reações alérgicas ou infecções respiratórias, como asma e rinite alérgica.

Entre os sinais de que uma garrafa pode não estar mais segura para o uso estão odores persistentes, manchas de mofo visíveis e rachaduras no material, que dificultam a higienização e facilitam a proliferação de microrganismos.

Outro indicativo é a mudança de coloração em canudos ou mecanismos de bocal. "Esses detalhes podem parecer pequenos, mas são sinais importantes de que a garrafa pode não estar mais adequada ao uso diário", alerta Paulo Roberto.

Como higienizar corretamente sua garrafa de água

1Desmonte tudo

Separe todas as partes removíveis: tampa, bico, canudo (se tiver). Cada peça precisa ser higienizada separadamente.

2Lave com água e sabão

Use uma escova (pode ser de mamadeira ou escova pequena) para alcançar cantos difíceis e partes internas do bico e da tampa.

3 Enxágue bem

Remova todo o sabão com água corrente. Não deixe resíduos, pois eles podem acumular sujeira ou alterar o gosto da água.

4Deixe secar naturalmente

Coloque todas as partes separadas em local arejado. O ideal é deixar secar ao ar livre, com a boca da garrafa virada para baixo.

5Monte novamente apenas quando tudo estiver seco

a umidade residual pode favorecer a proliferação de fungos e bactérias.