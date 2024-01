Paramore cancela show no Lollapalooza 2024; saiba quem substitui

Foto: Reprodução Banda Paramore cancela apresentação no Lollapalooza Brasil 2024

O show da banda Paramore no Lollapalooza Brasil 2024 foi cancelado, informou o festival nesta quinta-feira, 18, em publicação nas redes sociais. O grupo seria headliner (atração principal) do dia 23 de março, segundo dia de festival.

Segundo o comunicado, o cancelamento da apresentação da banda foi motivada por motivos pessoais, sem mais informações reveladas pela organizadora do evento.

VEJA TAMBÉM| Lollapalooza Brasil 2024 divulga programação por dia; confira

Em agosto, o Paramore havia cancelado o restante da turnê "This Is Why" nos Estados Unidos após a vocalista Hayley Williams adquirir uma infeccção pulmonar.

Além do anúncio do cancelamento da participação, o novo headliner foi revelado: será a banda estadunidense Kings of Leon.

A produção do festival também anunciou que os compradores do Lolla Day, ingressos diários, têm a possibilidade da solicitação de reembolso entre os dias 19 e 28 de janeiro. “Somente titulares de ingressos diários (day), em todas as suas modalidades — Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day — são elegíveis ao reembolso”, explicou a nota.

Veja o comunicado:

ATENÇÃO

ATUALIZAÇÃO NO LINE-UP DO #LOLLABR 2024

Saiba mais sobre a política de reembolso, acessando: https://t.co/aBFvl8fNDq pic.twitter.com/4M0l0yvRht — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) January 18, 2024

Podcast Vida&Arte