O julgamento de Daniel Alves na Espanha

Foto: Jordi BORRAS / POOL / AFP Daniel Alves é julgado na Espanha diante de acusação de estupro

Acusado de estupro no banheiro de uma boate em dezembro de 2022, em Barcelona, na Espanha, o ex-jogador brasileiro Daniel Alves foi a julgamento na Justiça Espanhola na última semana.

Durante três dias, além da vítima, que permanece em anonimato, o caso colheu depoimentos de testemunhas de acusação e de defesa, além de funcionários do local onde o crime teria ocorrido, e foi finalizado com a fala do ex-atleta. Agora, resta esperar a sentença, que possui um prazo entre 20 e 30 dias para ser anunciada.

O que se pode falar até aqui é a respeito dos protocolos. Desde o início, a denúncia foi formalizada em cima do "ritual" de combate à violência sexual, formulada na Espanha e com grande referência no mundo pela rapidez e pelo sigilo adotado.

Até aqui, as provas colhidas estão a favor da parte da acusadora, mas isso só foi possível porque cada parte responsável por aparar a suposta vítima dentro do protocolo assim o fez. Diante das provas concedidas graças a isso, o veredito fica para análise da Justiça.

Ainda que sem a sentença, casos como este reforçam a importância da boa atenção a este tipo de crime. Ao invés de ser oprimida em um momento difícil ou ser silenciada, a suposta vítima teve o acolhimento necessário e que deveria ser protocolo em todo lugar do mundo.

Agora, o destino do ex-jogador e a justiça que ela tanto espera não estão reféns apenas de testemunhas e depoimentos — que podem ou não se contradizer por formações machistas ou mesmo pelo dinheiro —, mas também estão assistidas por provas forenses. Se todo crime sexual fosse tratado desta maneira, o mundo seria um lugar bem menos perigo para ser mulher.