Mais de 1 mil vendedores ambulantes atuaram no Carnaval de Fortaleza, diz Prefeitura

Além da folia, o Carnaval de Fortaleza 2024 também ganhou vida com a movimentação dos vendedores ambulantes, os quais garantem o abastecimento dos foliões.

Durante o período, segundo a Prefeitura de Fortaleza, 1.210 vendedores ambulantes foram autorizados a trabalhar com o comércio de alimentos, bebidas e adereços nos polos de folia.

No Aterrinho, por exemplo, Gleiciane Lessa Bezerra compartilhou que este é seu segundo ano com permissão para trabalhar no Carnaval, mas é a primeira vez que participa do evento em Fortaleza.



Ela relatou ter obtido sua autorização por meio do sorteio da Regional 2 e ofereceu uma variedade de bebidas, como caipirinha, cerveja, refrigerante e água.

"Eu estava em Aracati, mas este ano decidi vir para cá, então desde o Pré-Carnaval tem sido ótimo, não é? Muitos turistas, estou tranquila desde o Pré-Carnaval, e as vendas têm sido muito boas para todos nós. Acredito que todos estejam vendendo bem por causa dos turistas", concluiu.

Já o vendedor Tiago da Silva é um dos permissionários na praia e trabalha no Aterro há dois anos. Durante os dias de festa, os permissionários receberam automaticamente autorização para trabalhar no local.

Sobre o movimento no Carnaval, Silva relatou que está sendo excelente, com um aumento de 70% nas vendas, garantindo uma renda extra significativa neste período festivo. O vendedor foi autorizado a comercializar drinks e bebidas.

"No ano passado, foi bom, mas este ano está ainda melhor. Comparando com os dias normais, estou tendo um aumento de 70% nas vendas, e acredito que poderia ter sido ainda mais, não fosse pela chuva nos primeiros dias", finalizou.

Na Regional 2, 560 ambulantes foram autorizados para atuar nos polos Mocinha e Aterrinho da Praia de Iracema. Quanto a Regional 3, as festividades acontecem no Parque Rachel de Queiroz com 387 permissões para trabalharem no local.

Em relação à Regional 4, 159 comerciantes foram contemplados com a autorização para atuar nos eventos que acontecem na Praça João Gentil e na Avenida Domingos Olímpio.

Já no Mercado da Aerolândia, a Regional 6 disponibilizou 10 vagas para os comerciantes interessados. E a Regional 12 autorizou 94 ambulantes para trabalhar nos polos Mercado dos Pinhões e Passeio Público.

