Morre Abilio Diniz, aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória

Foto: Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo EMPRESÁRIO Abilio Diniz morreu neste domingo

Morreu neste domingo, 18, o empresário Abilio Diniz aos 87 anos. A causa da morte foi insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Segundo fontes próximas, Diniz estava internado há três semanas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e já apresentava um quadro considerado "difícil".

Em janeiro deste ano ele viajou para Aspen, no Colorado (EUA), enquanto se recuperava de uma cirurgia no joelho e precisou voltar as pressas para o Brasil após passar mal.

"O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho", informou comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do empresário.

Quem era Abilio Diniz

Abilio ficou conhecido no ramo empresarial pela trajetória a frente do Grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai, Valentim Diniz. Graças ao seu trabalho, atualmente a empresa é uma das maiores do setor no Brasil.

O empresário também acumulava episódios difíceis na vida, como um sequestro do qual foi vitima em 1989. Ele passou ainda por um afastamento da empresa, após vender participação da varejista para o grupo Casino. Depois, ainda comprou ações e se tornou membro dos conselhos de administração do Carrefour e da BRF.

Recentemente, Diniz fez uma publicação no seu perfil no Instagram quando estava nos Estados Unidos. O empresário disse que, na ocasião, não poderia aproveitar dos esportes de inverno na neve devido à sua recuperação.

Homenagens a Abilio Diniz

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) lamentou a morte de Abilio Diniz. "Recebi com grande pesar a notícia do falecimento de Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros", escreveu o político em sua conta de X (antigo Twitter). "Sua vitalidade, dedicação ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida. Que seu exemplo continue a inspirar as próximas," seguiu.

O ex-prefeito e ex-governador de São Paulo João Doria enalteceu nas redes sociais o "grande legado" deixado pelo empresário. "Lamento profundamente o falecimento de Abílio Diniz. Um amigo querido cuja contribuição para o empreendedorismo e desenvolvimento econômico do Brasil deixa um grande legado", escreveu. "Meus sentimentos à Geyze Diniz, aos filhos, familiares e amigos neste momento de grande tristeza", continuou.

Para o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Abilio foi um dos principais empresários brasileiros, participou ativamente das transformações do setor produtivo e teve papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do País. "Levou recentemente para seu programa na TV, do qual tive a honra de participar, toda a sua experiência na discussão de temas relevantes para os brasileiros", pontuou.

"Homem inteligente, atencioso e exemplar, por quem eu nutria profunda admiração", continuou, acrescentando que deixa seus sentimentos à Geyze Diniz, aos filhos, demais familiares, amigos e admiradores.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) lamentou há a morte do empresário. "Perdi um amigo. O país perdeu um exemplo de empreendedor, de competência", escreveu em sua conta no X (antigo Twitter).



Também se manifestou Juscelino Filho, ministro das Comunicações: "Também exemplo de dedicação e de esperança em um País melhor. Que Deus o receba no Reino e conforte os corações dos familiares e amigos neste momento de dor." (Com Agência Estado)

Relação de Abilio Diniz com o Ceará

A relação de Abilio Diniz com o Ceará começou a partir de Tasso Jereissati. Foi o então jovem empresário que procurou Abilio para investir em Fortaleza. Tasso foi até São Paulo pedir para abrir uma loja no shopping dele, o Center Um. Era o final dos anos 1970.



Tasso era um garoto. Tinha 22 anos. E Abilio confiou abrir um Jumbo no Center Um. Ele morava em São Paulo na época e acreditava que o sucesso do Shopping Center Iguatemi poderia ser replicado em Fortaleza. (Jocélio Leal)

