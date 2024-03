Cinco réus irão a júri popular por mortes de Gegê do Mangue e Paca

Foto: Tatiana Fortes em 7/6/2019 "PACA" e "Gegê do Mangue", líderes do PCC, foram mortos em Aquiraz

A Vara Única Criminal de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, pronunciou cinco dos dez acusados de matar Rogério Jeremias de Simone, o “Gegê do Mangue”, e Fabiano Alves dos Santos, o “Paca”, em 15 de fevereiro de 2018. A decisão foi tomada na última sexta-feira, 8, e publicada nessa segunda-feira, 12. Os réus poderão recorrer.



Irão a júri popular, conforme a decisão: Erick Machado Santos, conhecido como “Rick da Baixada”; Carlenilton Pereira Maltas; André Luis da Costa Lopes, conhecido como "Andrezinho da Baixada”; Jefte Ferreira Santos; e Maria Jussara da Conceição Ferreira Santos.



Carlenilton foi apontado como um dos executores do homicídios, enquanto Erick e André Luis também estariam na cena do crime guardando o local e Maria Jussara e Jefte, mãe e filho, auxiliaram na logística necessária para o cometimento do duplo homicídio.

A investigação, feita pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), apontou que Gegê e Paca foram executados por causa de um racha na cúpula nacional do Primeiro Comando da Capital (PCC).



As vítimas chegaram a ser acusadas de desviar dinheiro da facção, o que seus partidários rebatiam. Wagner Ferreira da Silva, o “Cabelo-Duro”, que também teria participação no duplo assassinato, foi morto oito dias depois, já em São Paulo (SP).



Também foram denunciados pelas mortes de Gegê e Paca: Felipe Ramos Morais, Gilberto Aparecido dos Santos, Ronaldo Pereira Costa, Tiago Lourenço de Sá de Lima e Renato Oliveira Mota. Esses réus, porém, tiveram os processos desmembrados e ainda aguardam decisão de pronunciamento ou não.



Felipe, que era o piloto do helicóptero que transportou as vítimas, foi morto em intervenção policial em 2023 em Goiás. Gilberto Aparecido dos Santos, o "Fuminho", é apontado como o mandante do crime. Ele foi preso em Moçambique em 2020.



Relembre o crime

Gegê e Paca foram assassinados em uma clareira localizada em zona de mata na Lagoa da Encantada, reserva índigena do povo Jenipapo-Kanindé. Os dois, conforme denúncia do MPCE, foram vítimas de uma emboscada.



Gegê e Paca tinham residências no Eusébio, também na Região Metropolitana de Fortaleza. Eles partiram de helicóptero, da Praia do Futuro, quando a aeronave desceu de repente no local do crime. Wagner teria rendido os dois, que chegaram a questionar “vocês estão loucos?”.

Na mata, um grupo aguardava-os. Gegê e Paca foram mortos a tiros; o primeiro levou um disparo, enquanto o outro, quatro. Os corpos dos dois ainda foram parcialmente queimados.