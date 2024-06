O POVO vence VII Prêmio de Jornalismo em Seguros

Foto: Ana Luiza Serrão A jornalista Carol Kossling foi a primeira colocada na categoria impresso do VII Prêmio de Jornalismo em Seguros

O POVO conquistou o primeiro lugar na categoria mídia impressa do VII Prêmio de Jornalismo em Seguros. A reportagem “Longevidade, sustentabilidade e ESG: os novos olhares do mercado de seguros”, publicada pela editoria de Economia e OP+, é assinada pelas jornalistas Carol Kossling e Larissa Viegas.

O resultado foi anunciado em cerimônia na noite desta terça-feira, dia 11, na casa de espetáculos Blue Note, em São Paulo (SP).

"Esse prêmio vem para O POVO mostrando a potência do Nordeste em falar de todo e qualquer assunto. Isso mostra o jornalismo sério e a qualidade que temos, disputando com jornalistas de todo o Brasil. Ninguém faz nada sozinho e agradeço a todos que fizeram parte da matéria. Em especial, a Larissa Viegas, que assina o conteúdo comigo", afirmou Carol Kossling.

O trabalho conta ainda com edição de Beatriz Cavalcante e Irna Cavalcante, editoras de Economia do O POVO, e Fátima Sudário e Regina Ribeiro, editoras do O POVO+.

Além deste especial, o O POVO foi finalista na mesma categoria com a reportagem “Com reservas de R$ 1,4 trilhão, setor de seguros pode baratear crédito mais que consignado no Brasil”, da repórter Ana Luiza Serrão.

Organizada pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor), esta edição do Prêmio conta com o patrocínio de oito seguradoras: Prudential (Master), Porto (Ouro), Allianz (Prata), Bradesco Seguros (Prata), Brasilcap (Prata), Capemisa (Prata), Seguros Unimed (Prata) e Tokio Marine (Prata).



Confira os 25 finalistas por categoria:

MÍDIA IMPRESSA

Adriana Cotias (Jornal Valor Econômico)

“Previdência atrai R$ 12,7 bi em ano de saques em fundos”

Ana Luiza Serrão (Jornal O POVO)

“Com reservas de R$ 1,4 trilhão, setor de seguros pode baratear crédito mais que consignado no Brasil”

Carol Kossling (Jornal O POVO)

“Longevidade, sustentabilidade e ESG: os novos olhares do mercado de seguros”

Rafael Walendorff (Jornal Valor Econômico)

“Cálculo reforça potencial do seguro paramétrico”

Sérgio Tauhata (Jornal Valor Econômico)

“Catástrofe climática se torna cada vez menos previsível para seguradora”

WEBJORNALISMO

Cristiane Noberto (CNN Brasil)

“Com oferta de seguros, setor privado busca alternativas para minimizar perdas de imóveis por mudanças climáticas”

Fabiana Cambricoli (Jornal Estadão)

“Plano de saúde: fazer botox e pedir nota de consulta sai do bolso de todos, diz diretora de entidade”

Gustavo Rossetti Viana (Jornal Valor Econômico)

“A difícil tarefa de traçar um mapa de riscos de eventos climáticos”

Luanna Mikaelle (Revista Insurtalks)

“Seguro Prestamista pode ser solução para o desafio do acesso ao crédito pela população 70+”

Nathália Larghi (Site Valor Investe)

“Com cenário favorável e competição, mais fundos de previdência voltam a superar inflação” (Coautor: Marcelo D'Agosto)

AUDIOVISUAL (RÁDIO E TV)

Aline Albuquerque (TV TEM/Afiliada da TV GLOBO em Sorocaba – SP)

“Governo altera previdência privada para atrair poupadores”

Andrielli Zambonin (NSC TV/Afiliada da TV Globo em SC)

“O papel do seguro rural diante de prejuízos no campo com desastres naturais”

(Coautores: Evandro Zucatti, Fabian Londero, Fernando Basei e Paulo dal Bello)

Joab Alves (TV Asa Branca/Afiliada da TV Globo em Caruaru – PE)

“Cresce busca por seguro veicular”

João Paulo Seabra (Rádio Cultura FM/Belém – PA)

“Série de 4 reportagens especiais sobre o mercado de seguros no Brasil”

Vinícius Rangel (Rede Massa/Afiliada do SBT no PR)

“Mulheres no trânsito: instrutora cria curso para ajudar motoristas a perder o medo de dirigir”

IMPRENSA ESPECIALIZADA DO SETOR DE SEGUROS

André Felipe de Lima (Revista Apólice)

“A crise mora ao lado”

Caroline Rodrigues (Revista Cobertura)

“A vilania da fraude na Saúde Suplementar”

Denise Bueno (Portal InfoMoney)

“Seguro de responsabilidade civil de executivos vive novo dilema com decisão de Toffoli”

Kelly Lubiato (Revista Apólice)

“Um mundo de oportunidades se abre aos 50+”

Sergio Vitor Guerra (Revista Seguro Nova Digital)

“As vozes que ecoam do topo”

CATEGORIA ESPECIAL "PRUDENTIAL ASG & SEGUROS"

Daniela Frabasile (Site B3 Bora Investir)

“Como as mudanças climáticas afetam o setor de seguros?”

Helio Marques (Revista Seguro é Seguro)

“O que a metodologia ESG tem feito a favor do comércio, setor de serviços e órgãos governamentais”

Jamille Niero (Portal InfoMoney)

“Falta preparo ao Brasil para enfrentar fenômenos climáticos cada vez mais extremos” (Coautor: Dhiego Maia)

Rosana Hessel (Jornal Correio Braziliense)

“No setor de seguros, elas conquistam mais espaço”

Sônia Araripe (Revista Plurale)

“Business 20: o Seguro, a Agenda ESG e o G20” (Coautor: Antonio Carlos Teixeira)

Mais notícias de Economia