Aos 85 anos, dono do Maraponga Mart Moda abre pastelaria com caldo de cana

Foto: FERNANDA BARROS MANOEL Holanda trabalha na pastelaria das 8h às 16h

Aos 85 anos, um dos fundadores do Maraponga Mart Moda, Manoel Holanda, conseguiu realizar o sonho de abrir uma pastelaria com caldo de cana.

O empreendimento, chamado de "Pastel do Manoelzinho", está localizado na praça de alimentação do shopping atacadista, assim como duas outras lanchonetes.

Segundo Manoel, o objetivo é enriquecer o ambiente e realizar um sonho antigo, que possui desde criança.

"Eu gostava muito de ir na Leão do Sul, desde rapazinho. E lá, o dono da Leão do Sul criou toda a família com aquilo ali. E ficou na minha cabeça: um dia eu vou colocar um negócio desse para mim."

"E aí depois, com oitenta e poucos anos, estava reformando a praça de alimentação da Maraponga, e me lembrei. Aí comprei o equipamento e montei tudo. Está maravilhoso lá, viu? E o caldo de cana bem geladinho", complementa.



No início, porém, a ideia não foi muito aceita pela família. Mana Holanda, esposa de Manoel e também fundadora do Maraponga Mart Moda, por exemplo, não via muito sentido em ele abrir uma pastelaria com aquela idade.

Mana Holanda e o marido, Manoel Holanda, no empreendimento da família - o Maraponga Mart Moda. Manoel inaugurou uma pastelaria, sonho que cultiva há décadas Crédito: FCO FONTENELE/ O POVO

"Ele me disse que ia parar no hospital se não conseguisse abrir. Não consegue ficar parado. Então, se ele quer, deixa ele vender. Entre discutir e ser feliz, eu prefiro ser feliz."

Na inauguração, Mana diz que Manoel Holanda chegou às 6h, e que ficou mais feliz do que quando inaugurou o Maraponga Mart Moda, em agosto de 1990.

"Ele disse: 'Hoje eu estou mais emocionado com a pastelaria do que no dia que eu inaugurei o Maraponga com as 300 lojas'. Ele tem uma energia invejável. O prazer de construir, fazer as coisas acontecer e gerar emprego... Essa é a felicidade dele."

Cardápio da Pastelaria Mart Lanches Crédito: FERNANDA BARROS

Atualmente, relata que Manoel fica das 8h às 16h no novo comércio, todos os dias.

A pastelaria possui seis funcionários e estão sendo ofertados cinco sabores:

chocolate

frango

carne

queijo

misto

Veja mais fotos da Pastelaria Mart Lanches

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais digitais!

Mais notícias de Economia