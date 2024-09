O Brasil e os sinais de crescimento

Foto: FERNANDA BARROS PIB do Brasil nos segundo trimestre cresce acima das previsões puxado por serviço e indústria

Chegamos à metade do ano - pelo calendário de divulgação de pesquisas do Instuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - e o resultado da economia assustou o mercado financeiro na última semana. Acostumados a nivelar os resultados econômicos ao temperamento volátil do dólar, alguns analistas não compreenderam como o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil superou as expectativas e alcançou uma marca de 1,4% no segundo trimestre de 2024.

Ora, os sinais de crescimento econômico brasileiro se mostraram ao longo de todo o primeiro semestre - e até antes se observadas outras pesquisas contínuas feitas pelo próprio IBGE.

A redução da taxa de desemprego, a inflação sob controle e a resposta do setor produtivo e consumidores à redução dos juros construíram o cenário sólido para a expansão da economia.

Construção civil e energia demonstraram o quanto a indústria brasileira ainda consegue avançar ao mesmo tempo que o setor de comércio e serviços correspondeu ao potencial do consumo das famílias novamente. A exposição do IBGE demonstra o que imobiliárias/construtoras, supermercados e o consumidor viveram nos últimos meses.

Inclusive, esta é a 12ª vez que o PIB do País avança quando são observados os trimestres. O que admira é a surpresa sobre o resultado positivo.

Simultaneamente a esses elementos, há uma agenda que atende aos mais pragmáticos também. O Congresso Nacional e o Poder Executivo se mexeram, a reforma tributária avançou e marcos legais importantes para a segurança jurídica e a consequente confirmação de investimentos robustos também foram aprovados.

Na prática, isso dá confiança a investidores, atrai recursos e, fim das contas, gera mais emprego e renda. É óbvio, mas diante da surpresa observada na última semana, é preciso dizer: isso se converte em crescimento econômico.

Se mantidas essas condições é de se esperar que o PIB de 2024 supere as projeções. Ao longo desse tempo, observemos os sinais.