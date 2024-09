A pedido de Lula, ministro Wellington Dias faz campanha por Evandro Leitão em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-09-2024: caminhada no centro com Evandro Leitão, ministro Wellington Dias e o governador Elmano de Freitas. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O ministrodo Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, de primeiro escalão em Brasília, Wellington Dias (PT), esteve neste sábado, 14, em Fortaleza, para agenda com o candidato do PT na capital cearense, Evandro Leitão (PT).Foi a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o postulante crescer exponencialmente nas pesquisas.

A concentração aconteceu na Praça José de Alencar por volta das 10h30min e seguiu pelo Centro da Cidade até a Praça do Ferreira com fim próximo do meio-dia.



Estiveram também lideranças aliadas, incluindo o governador Elmano de Freitas (PT), o líder do Governo Lula, José Guimarães (PT), além de deputados federais, estaduais e candidatos a vereadores. Ao O POVO, Wellington Dias afirmou que a eleição de Evandro é uma "prioridade" total para o PT a nível nacional e também para o Brasil. "Acho que o Brasil inteiro trabalha e torce por essa aliança. "Com certeza é prioridade total pela importância que tem para o Nordeste e para o Brasil", declarou.



Já no palanque feito em um carro de som na Praça do Ferreira, o ministro disse que a sua vinda a Fortaleza se deu por um pedido pessoal de Lula e destacou a união de líderes de partidos distintos pela compreensão do momento.



"O presidente Lula pediu que eu viesse aqui, primeiro para agradecer a esse time com tantos líderes de diferentes partidos de diferentes histórias, mas compreende que neste momento todo mundo tá unido por Fortaleza. E esta união tem número e nome", afirmou.Em seguida, Wellington Dias declarou que a eleição em Fortaleza não é uma disputa, mas sim uma decisão de vida e fez paralelo com o Clássico-Rei, disputa entre Ceará e Fortaleza, maiores times de futebol do Estado."A eleição parece só uma disputa. Quando tem Ceará e Fortaleza um ganha e o outro perde, mas foi só um jogo de futebol. No dia 6 de outubro é uma decisão de vida. O que queremos para nossos filhos, netos e para cada pessoa que escolheu juntar um prefeito competente, preparado como o Evandro Leitão em Fortaleza, junto com um dos melhores governadores do Brasil, Elmano de Freitas, e integrado com Luiz Inácio Lula da Silva presidente do Brasil", disse.



O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e candidato petista em Fortaleza, Evandro Leitão, comentou que a vinda do ministro Wellington Dias demonstra a importância que o PT dá para a sua candidatura."O ministro está vindo aqui. Isso demonstra que Fortaleza é uma das prioridades do Brasil e a gente só tem a agradecer o ministro Wellington Dias que está aqui nos prestigiando e não só nos prestigiando, mas pedindo voto, isso que é o importante", afirmou.



Elmano, que foi chamado por Dias como "um dos melhores governadores do Brasil", também agradeceu a participação na agenda. "Eu quero agradecer a presença desse ministro que é a nossa cara", disse.