Datafolha mostra polarização "viva e forte" em Fortaleza

Terceira rodada da pesquisa Datafolha divulgada ontem pelo O POVO mostra mudança considerável no cenário da disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Pela primeira vez na série do instituto, resultado mostra candidaturas com crescimento acima da margem de erro, desta vez de três pontos para mais ou para menos. Neste contexto, cresceram 9 pontos percentuais André Fernandes (PL), que foi 16% das intenções de voto para 25%, e Evandro Leitão (PT), que foi de 10% para 19%. Com os números, Fortaleza aparece hoje como uma das capitais onde o antagonismo entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) aparece mais determinante, com movimentos negativos registrados pelos candidatos maiores "de fora" da polarização, Capitão Wagner (União) e José Sarto (PDT).

Polariza?

O curioso, no entanto, é que o candidato do PL tem estratégia bem diferente da usada pelo PT. Enquanto Evandro aposta na associação com Lula, Fernandes tem evitado menções a Bolsonaro e investido em perfil "moderado".

Ao ataque

Ao longo da semana, a coluna já havia falado da tendência de que adversários passem a "expor" histórico de André com o bolsonarismo mais radical, "desmentindo" persona da campanha. Pesquisa de ontem só reforça isso.

Hora H

Ainda chama a atenção, no entanto, que tais iniciativas ainda estejam restritas à campanha de Sarto. Pelo visto, Wagner evita "melindrar" eleitor conservador, enquanto Evandro parece "querer" ir para o 2º turno com o PL.

Só 6 de outubro

Importante destacar que Wagner segue com 23% e Sarto com 18%, não existindo nada definido na disputa. Os números completos você confere na edição do O POVO deste sábado.

Medicina

A Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Ceará celebra 25 anos de fundação às 20h30min da próxima quinta-feira, 19, no Hotel Gran Marquise. Comemoração reúne ex-dirigentes e grandes nomes do setor.

Dança

A Caixa Cultural apresenta, de 20 a 22 de setembro, o espetáculo Bora!, da companhia Ballet de Londrina. Serão três apresentações embaladas por música eletrônica e encenação. Mais detalhes nas redes @caixaculturalfortaleza.

Justiça remove links de RC

A Justiça Eleitoral atendeu ontem a ação da campanha de Evandro Leitão e determinou a remoção de publicação do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) destacando entrega da requalificação da Ponte dos Ingleses pela gestão do prefeito Sarto.

"Confusão"

Assim como outro conteúdo publicado por um assessor do vereador Michel Lins (PRD), publicação de RC foi acusada de fazer uso indevido de obra da Prefeitura Municipal para beneficiar campanha do PDT.

Batalha

A decisão ocorreu como liminar em uma ação mais ampla, que chega a pedir cassação do registro da candidatura do prefeito. O pedetista também tem ação semelhante contra Evandro, mas envolvendo ações do Governo do Estado.

Missão Mulher



O Hotel Gran Marquise recebe nesta segunda-feira, 16, a 3ª edição do seminário Missão Mulher, coordenado pela jornalista Lêda Maria e promovido pelo O POVO. /// Neste ano, evento terá como tema empreendedorismo e felicidade. /// Na programação, grandes nomes como as médicas Márcia Alcântara e Erotilde Honório.