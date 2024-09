Após pesquisas, Capitão Wagner sobe o tom com adversários na disputa pela prefeitura

Foto: Caetana Matos /Assessoria Capitão Wagner Capitão Wagner (União Brasil) é candidato à Prefeitura de Fortaleza

Candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), comandou carreata ontem, um dia após divulgação da pesquisa Datafolha, encomendada pelo O POVO, que mostrou queda de nove pontos percentuais na intenção de votos. Apesar disso, Wagner mostrou confiança de chegar no segundo turno e, "com alianças", conseguir vencer, lembrando que, conforme as mesmas pesquisas, ele seria o único candidato a vencer os demais adversários no segundo turno.

Ainda que acredite em uma composição, Wagner subiu o tom com os demais postulantes. Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT) e André Fernandes (PL) são citados indiretamente por Wagner. "Esse sentimento de rua está com a expectativa de crescimento muito forte. A gente tá muito bem, o espontâneo está crescendo. O voto no segundo turno, tá muito forte. (Somos a) única candidatura que de fato pode desbancar o PT e desbancar esse grupo que está no poder hoje. A gente ganha de todos os outros candidatos do cenário do segundo turno, da Quaest, da Datafolha", afirmou.

E seguiu: "Acho que o momento agora é da população avaliar se de fato quer permanecer com um projeto que criou a Taxa do Lixo, se quer garantir uma hegemonia de um único partido que tem criado taxas e impostos a cada dia. Ou um projeto que não tem qualquer experiência que não tem qualquer maturidade. Acho que tá muito claro que o que o PT quer é levar o candidato do PL para o segundo turno".

Wagner teceu críticas ainda à imagem de Fernandes na campanha, alegando que "por mais que ele tente demonstrar maturidade, tente mostrar tranquilidade, todo mundo conhece o passado do André".

Menos de um mês para o primeiro turno, Wagner comentou sobre como devem ficar as propagandas eleitorais e o foco da campanha na reta final. O candidato ressalta que nos últimos 15 dias deve manter "a mesma pegada propositiva no debate, mas chega um momento que os eleitores estão em dúvida em quem votar e a gente precisa mostrar quem é o Sarto, quem é o Evandro, quem é o André e quem é o Capitão Wagner, para que o eleitor possa se posicionar e consolidar esse voto", disse.