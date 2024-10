Jornalistas do O POVO são finalistas do prêmio ABDE de Jornalismo

Foto: Fco. Fontenele/Júlio Caesar SAMUEL Pimentel e Carol Kossling são os finalistas

O POVO é finalista, com duas reportagens, na primeira edição do Prêmio da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) de Jornalismo.

O objetivo da premiação é ampliar o reconhecimento do papel do Sistema Nacional de Fomento (SNF) como pilar do desenvolvimento econômico e social do país, de forma sustentável, por meio da produção jornalística de conteúdo, reconhecendo talentos e incentivando o jornalismo profissional e qualificado.

A associação tem o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O prêmio conta com três categorias, em âmbito regional e nacional, sendo elas: texto, áudio e vídeo.

O resultado será divulgado no dia 6 de novembro deste ano. Os vencedores serão conhecidos em solenidade no dia 2 de dezembro.

Para o jornalista Samuel Pimentel, o reconhecimento da reportagem especial "Retratos do Bolsa Família" no Prêmio ABDE de Jornalismo é motivo de orgulho e alegria.

Samuel detalha que o material foi produzido com preparação, apuração, análise de dados, entrevistas, viagem e escrita de conteúdo em quase um ano.

"Foram quase 650 km percorridos pelo interior do Ceará mostrando histórias de beneficiários do Bolsa Família. E é importante destacar a relevância de ações de fomento ao crédito para que esses beneficiários tenham a chance de construir um futuro de prosperidade e sucesso".

"Destaco também toda equipe que contribuiu para que esse material fosse possível: Aurélio Alves, Beatriz Cavalcante, Irna Cavalcante, Fátima Sudário e Regina Ribeiro", continua.

Já Carol Kossling, editora de Projetos e colunista de ESG do O POVO, conta que a reportagem especial e finalista do prêmio "Governança une economia de impacto e ações ESG" tem ligação com o propósito que guia a jornalista há dois anos.

"Ver o primeiro episódio 'Governança une economia de impacto e ações ESG', que fiz para o especial 'ESG: Das políticas públicas à iniciativa privada', finalista de um prêmio nacional, é muito gratificante, pois mostra que conteúdo como esse tem espaço na mídia e com os leitores", conta a finalista.

Carol também destaca o papel fundamental da conexão da entre a agenda pública de impacto nacional, a iniciativa privada e a sociedade.

Veja a lista de todos os finalistas na categoria texto

Allan Leite Ravagnani



André Gustavo Martins dos Santos Batista



Bianca Renate Dilly



Bruna Bezerra Damasceno Santos



Camila Joanice Bispo dos Santos França



Cláudio Claudemir Ângelo Bulgarelli



Cleyton Vilarino dos Santos



Danilo Moliterno Milton



Donaldson Brito dos Santos Gomes



Douglas Rodrigues



Felipe da Silva Nunes



Felipe Salustrino da Silva



Geísa Suzane Batista de Oliveira



Giovani Rogério



Guilherme Fonseca Levorato



Henrique Faerman



Idiana Silveira Tomazelli



Isadora Duarte



Jefferson Tafarel F. Rocha



José Vítor Melgaço Camilo



Julio Cezar Huber



Lara Luiza Alexandre Xavier Martins



Leonardo de Rezende Attuch



Leonardo Ruiz Gallan



Letycia Moreira Cardoso



Lucas França da Silva



Luiz Phillipe de Araújo Barbosa



Maria Carolina Rocha Sampaio Kossling



Maria Elizabeth de Oliveira



Mineia Gomes Oliveira



Naiara Thaísa Infante Bertão



Núbya Mara da Silva Oliveira



Otávio Barreto Rosso



Paulo Emílio Gonçalves Moreira



Pedro Barbosa



Priscila Silveira Mengue



Samuel Eli Araújo Pimentel



Suzana Ferreira Liskauskas



Thaís Barcellos Azevedo de Andrade



Thayanne Maria Monte Magalhães Viana



Valdirene Leão de Oliveira Cerqueira



Valeska Loureiro da Silva Brandão



Vinicius Neder



Vitória Carolina Costa Queiroz



William John de Souza Tavares



