Aeroporto de Fortaleza terá aumento de voos diretos para Paris

Foto: FCO FONTENELE Aumenta o número de voos diretos para Paris

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, irá ampliar o número de voos diretos para Paris a partir desta quinta-feira, 17.

Os voos são operados pela companhia aérea AirFrance. Ao total, serão cinco frequências semanais, de terça-feira a domingo, com chegadas às 17h30 e saídas às 19h35.

Hoje, a linha é operada com a aeronave Airbus A350-900, com capacidade para 292 passageiros.

Já a partir do dia 28 de outubro, a nova rota irá operar com o Boeing 777-200, com capacidade de 328 pessoas e os pousos serão às 16h e as decolagens às 18h10.

“Esse aumento consolida a capital cearense como destino estratégico para conexão com a Europa, sendo previsto que, em dezembro de 2024, essa rota terá seu recorde de passageiros, considerando todo o Nordeste na história”, comenta Pedro Navega, gerente de aviação comercial da Fraport Brasil.



A ampliação foi comemorada pela secretaria de Turismo, Yrwana Albuquerque.

“A ampliação dos voos é resultado de um trabalho contínuo de promoção do Ceará no mercado internacional e de uma relação sólida com a Air France. É um passo significativo para aumentar o turismo e o desenvolvimento econômico do estado”, ressalta.

