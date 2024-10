Ceará projeta preveem aumento de passageiros e de voos durante alta estação

Foto: FCO FONTENELE AMPLIAÇÃO dos voos está prevista para Capital e Interior

O setor de aviação já está se preparando para a alta estação do Ceará, que começa em dezembro e segue até o fim de janeiro de 2025. No caso da companhia aérea Latam, nove rotas comerciais serão expandidas.

Em janeiro, a rota Fortaleza-São Paulo/Congonhas terá mais três voos semanais enquanto os voos da capital cearense para Belém, Manaus, Salvador e Recife terão mais uma ocorrência por semana.

Porém, a frequência de São Paulo/Guarulhos, Miami, Brasília, Galeão, Natal, São Luís e Teresina será mantida.

Além disso, levando em consideração o interior do Estado, a companhia aérea vai operar 12 voos semanais em dezembro e 14 voos semanais em janeiro na rota Jericoacoara-São Paulo/Guarulhos.

De Juazeiro do Norte para São Paulo/Guarulhos, o número se manterá em 10 voos semanais tanto em dezembro quanto em janeiro.

Azul vai expandir em 200% a oferta de assentos

A companhia aérea Azul deve expandir a oferta de assentos em 200% para viagens entre Fortaleza e mais quatro municípios no interior do Ceará nesta segunda-feira, 7.

As rotas contempladas incluem Fortaleza-Sobral, Fortaleza-São Benedito, Fortaleza-Iguatu e Fortaleza-Crateús.

Os voos serão realizados três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, com a utilização das aeronaves Cessna Grand Caravan. No Estado, em geral, o aumento representa uma extensão de 8%.

“As operações da Azul no estado cearense estão cada vez mais fortes. Estamos com voos tão consistentes e de sucesso que decidimos ampliar as ofertas, aumentando de duas para três frequências semanais”, destaca o gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, Vitor Silva.

Os voos já estão disponíveis no site da Azul, na central de vendas ou nas agências de viagens parceiras.

Infraero prevê aumento em 22,8% de passageiros

Já a previsão da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) é de que o número de passageiros aéreos aumente em 22,8% nos aeroportos do interior do Ceará durante a alta estação.

De acordo com os dados da companhia, mais de 15,4 mil indivíduos utilizaram as aeronaves dos aeroportos em 2023, porém, a expectativa é de que aumente para 18,9 mil neste ano.

Vale lembrar que a estimativa leva em consideração apenas os aeroportos administrados pela empresa no Estado. São eles: Jericoacoara, Sobral, Iguatu, Crateús e São Benedito. Ou seja, não contempla Fortaleza e Juazeiro do Norte.

Sobre o número de aeronaves, o número vai aumentar em mais de 30%. Isso porque, no ano anterior, foram 160 enquanto este ano será de 210.

O maior volume de pessoas passará pelo aeroporto de Jericoacoara, a cerca de 300 km de Fortaleza, que concentrará 98% dos passageiros, com 18.638.

Confira os números para 2024

Latam

Dezembro

45 voos semanais na rota Fortaleza-São Paulo/Guarulhos

25 voos semanais na rota Fortaleza-São Paulo/Congonhas

3 voos semanais na rota Fortaleza-Miami

3 voos diários na rota Fortaleza-Brasília

2 voos diários na rota Fortaleza-Rio de Janeiro/Galeão

1 voo diário de Fortaleza para Belém, Manaus, Salvador, Recife, Natal, São Luís e Teresina

Janeiro

45 voos semanais na rota Fortaleza-São Paulo/Guarulhos

28 voos semanais na rota Fortaleza-São Paulo/Congonhas

3 voos semanais na rota Fortaleza-Miami

3 voos diários na rota Fortaleza-Brasília

2 voos diários de Fortaleza para Belém, Manaus, Salvador, Recife e Rio de Janeiro/Galeão

1 voo diário de Fortaleza para Natal, São Luís e Teresina

Azul

Fortaleza-Sobral

Origem: Fortaleza

Fortaleza Saída: 7h

7h Destino: Sobral

Sobral Chegada: 8h

8h Frequência: segunda, quarta e sexta-feira

Origem: Sobral

Sobral Saída: 8h25min

8h25min Destino: Fortaleza

Fortaleza Chegada: 9h25min

9h25min Frequência: segunda, quarta e sexta-feira

Fortaleza-São Benedito

Origem: Fortaleza

Fortaleza Saída: 10h05min

10h05min Destino: São Benedito

São Benedito Chegada: 11h20min

11h20min Frequência: segunda, quarta e sexta-feira

Origem: São Benedito

São Benedito Saída: 11h45min

11h45min Destino: Fortaleza

Fortaleza Chegada: 13h

13h Frequência: segunda, quarta e sexta-feira

Fortaleza-Iguatu

Origem: Fortaleza

Fortaleza Saída: 13h40min

13h40min Destino: Iguatu

Iguatu Chegada: 15h

15h Frequência: segunda, quarta e sexta-feira

Origem: Iguatu

Iguatu Saída: 15h25min

15h25min Destino: Fortaleza

Fortaleza Chegada: 16h45min

16h45min Frequência: segunda, quarta e sexta-feira

Fortaleza-Crateús

Origem: Fortaleza

Fortaleza Saída: 17h25min

17h25min Destino: Crateús

Crateús Chegada: 18h45min

18h45min Frequência: segunda, quarta e sexta-feira

Origem: Crateús

Crateús Saída: 19h10min

19h10min Destino: Fortaleza

Fortaleza Chegada: 20h30min

20h30min Frequência: segunda, quarta e sexta-feira

(Horários sujeitos à alteração da empresa)

Infraero

Jericoacoara: 18.638 passageiros e 162 aeronaves

Sobral: 72 passageiros e 12 aeronaves

Iguatu: 72 passageiros e 12 aeronaves

Crateús: 72 passageiros e 12 aeronaves

São Benedito: 72 passageiros e 12 aeronaves

Veja 6 dicas infalíveis na hora de comprar passagens aéreas

