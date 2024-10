SDE anuncia a posse de dois novos secretários no Ceará

Foto: Divulgação/ SDE BRÍGIDA Miola e Neyrobson Lima

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Ceará anunciou a posse da Brígida Miola e do Neyrobson Lima como os dois novos secretários executivos da indústria e de comércio, serviços e inovação, respectivamente.

De acordo o Salmito Filho, titular do órgão, essa medida irá fortalecer a economia do Estado e contribuir para que ele se torne referência em “desenvolvimento econômico sustentável e moderno”

“A escolha de Brígida Miola e Neyrobson Lima representa a combinação de conhecimento técnico e visão estratégica. Eles têm a capacidade de atrair investimentos e promover inovação”, destaca.

A divulgação foi realizada nessa quarta-feira, 16, a nova secretária executiva da indústria, Brígida Miola, é doutora em Ciências Ambientais e já trabalhou no Governo do Estado como coordenadora de Atração de Empreendimentos Industriais Estruturantes.

Ela reforça que o momento vivido no Ceará é crucial para o seu desenvolvimento, e a indústria “pode ser um motor de crescimento econômico e de transição para uma economia mais verde”.

“Meu objetivo é atrair investimentos que promovam inovação e sustentabilidade, alinhados às potencialidades do estado”, comenta Brígida.

Já NeyRobson Lima, que foi diretor administrativo financeiro no Instituto Iracema de Pesquisa e Inovação, ressalta que a sua missão será “criar condições favoráveis para que as empresas possam crescer e se conectar com o mercado global, aproveitando as oportunidades trazidas pela inovação e pelo comércio moderno”.



