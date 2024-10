Editora do O POVO está entre os 50 +Admirados dos Jornalistas Econômicos da imprensa

Foto: FCO FONTENELE BEATRIZ Cavalcante, editora-chefe de Economia do O POVO

A jornalista e editora-chefe da editoria de Economia do O POVO, Beatriz Cavalcante, está no TOP 50 do prêmio 50 +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças 2024. Esta é a primeira vez que a profissional foi indicada à lista.

A jornalista destaca a atuação da equipe de jornalismo econômico do O POVO.

"Chegar à lista dos jornalistas do segmento econômico mais admirados do Brasil requer saber trabalhar em equipe. Por trás do meu nome está um grande time, vencedor de prêmios, e que anda de mãos dadas em prol do jornalismo de qualidade", afirma.

A lista foi divulgada nesta terça-feira, 22, e a premiação será realizada em São Paulo no dia 25 de novembro.

O ranking traz ainda nomes do jornalismo como Miriam Leitão (Grupo Globo), Eduardo Moreira (ICL) e Flavia Oliveira (GloboNews).

Beatriz entrou no Grupo de Comunicação O POVO, em abril de 2013, por meio do programa Novos Talentos, iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) destinada ao treinamento de estudantes do curso.

Em 2013, entrou como estagiária na editoria de Economia. Já em agosto do mesmo ano, a jornalista se tornou repórter. Em 2017, Beatriz assumiu o posto de editora-adjunta da Economia do O POVO. Ocupa o cargo de editora-chefe desde 2021.

A profissional também tem uma coluna sobre economia publicada semanalmente às terças-feiras.

A premiação ocorre desde 2016 e é uma eleição promovida por Jornalistas & Cia. A votação do segundo turno começou no dia 1º de outubro e terminou na última quarta-feira, 16.

Mais notícias de Economia