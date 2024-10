Inovação impulsiona de startups à multinacionais, avaliam empreendedores

Foto: Vanessa Cordeiro/ArcelorMittal/Divulgação ARCELORMITTAL está desenvolvendo aços específicos para carros da StockCar

Ao longo de três dias do Siará Tech Summit 2024, evento que reuniu mais de 24,4 mil pessoas, palestrantes, acadêmicos, executivos e expositores concordaram que a inovação é o elo entre negócios dos mais diferentes portes, em um contexto de rápida transformação nos hábitos de consumo e com a igualmente rápida evolução das ferramentas de inteligência artificial.

A ArcelorMittal, por exemplo, é uma empresa com sede em Luxemburgo, cujas origens remontam a 1911, embora a atual configuração tenha acontecido apenas em 2006.

No Ceará, a multinacional concluiu a aquisição da então Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) no ano passado. Um pouco antes, a companhia resolveu inovar em duas frentes. A primeira na produção de aço carbono neutro e a segunda no patrocínio à principal categoria automobilística brasileira, a Stock Car.

De acordo com o engenheiro do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Arcelor Mittal, Jetson Lemos, “hoje, a Stock Car tem um carro diferente: mais seguro, mais rápido e que incorpora valores da tecnologia e da segurança que a ArcelorMittal preserva". "O propósito é essa ação inteligente. De forma geral, isso se reflete na construção da gaiola de proteção, que é uma célula de sobrevivência para o piloto, mas também estamos presentes em termos de absorção de impacto", explica.

"O que podemos destacar em termos de inovação? A utilização de tubos de altíssima resistência é uma inovação significativa, abrindo margem para outros mercados, como o de micromobilidade. Isso faz com que os componentes automotivos sejam mais leves, resultando em menor consumo de combustível para que o corpo do veículo saia da inércia, consequentemente reduzindo as emissões de carbono", acrescenta Jetson.

Na outra ponta, um grupo de desenvolvedores de Fortaleza está em fase final de construção de uma plataforma para auxiliar professores e psicopedagogos a identificar vulnerabilidades e comportamentos prejudiciais em crianças e adolescentes. O Emotion App, quando estiver pronto, quer ajudar ainda a desenvolver habilidades que permitam aos estudantes um melhor preparo para o mercado de trabalho.

“Esse trabalho deve ser iniciado desde a fase escolar, quando os alunos convivem diariamente com colegas de sala e professores. Autoconhecimento é uma das competências socioemocionais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que ajudam os alunos a lidarem com suas emoções e situações como o bullying", cita Diego Facundo, responsável pelo marketing da startup, que criou o emocionômetro.

