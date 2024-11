Jornalistas do O POVO vencem mais dois prêmios de jornalismo econômico; veja

Foto: O POVO SAMUEL Pimentel e Armando de Oliveira Lima

Os jornalistas Armando de Oliveira Lima e Samuel Pimentel do O POVO venceram nesta terça-feira, dia 5, dois prêmios na área de jornalismo econômico. O primeiro foi o vencedor do eixo 5 do 11º Prêmio Sistema Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern) de Jornalismo, enquanto o segundo venceu o Prêmio Automação-Categoria Imprensa da Associação Brasileira da Automação-GS1 Brasil.



A reportagem "Eólica offshore: a força do Nordeste na nova fronteira de energia renovável", vinculada no impresso e no OPOVO+, foi responsável pela vitória de Armando na categoria “O papel do Rio Grande do Norte para a inovação e o desenvolvimento industrial do Brasil”.

O material teve o design da Camila Pontes, infografía da Luciana Pimenta e edição de Beatriz Cavalcante e Irna Cavalcante.

Para o premiado, energias renováveis é um assunto que instiga muito o jornalismo e o material que foi feito busca "jogar luz" sobre o futuro do setor e a participação decisiva dos estados nordestinos.

Ele agradeceu ao O POVO e a todos os que contribuíram com a reportagem. "É muito gratificante receber o reconhecimento de uma instituição como a Fiern, que abriga um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento em energias renováveis do País. Gratidão que se estende à equipe do O POVO pela parceria de sempre."

O presidente da Fiern, Roberto Serquiz, destacou a contribuição do trabalho jornalístico de passar informações com profissionalismo e seriedade.

“Através do trabalho dos jornalistas negócios foram consolidados, empreendimentos foram viabilizados e pessoas conseguiram um emprego, graças à informação qualificada”, afirma.

O prêmio foi entregue na tarde desta terça-feira, 5, em Natal (RN).

Indústria do Futuro

Samuel Pimentel venceu na categoria Imprensa do Prêmio GS1 de Jornalismo com a reportagem "Com bilhões disponíveis indústria constrói o futuro", que contou com a edição no impresso da editora-chefe de Economia, Beatriz Cavalcante, infografia de Luciana Pimenta e design de Camila Pontes.

A matéria teve suas fotos registradas pelo fotojornalista Fábio Lima e sua edição para versão digital é assinada por Beatriz Cavalcante, Fátima Sudário e Regina Ribeiro.

"É uma grande satisfação ser reconhecido pelo trabalho desenvolvido no O POVO e agradeço à GS1 Brasil e à DFreire Comunicação e Negócios por também fortalecer o Jornalismo profissional feito com ética e responsabilidade. Também aproveito para enaltecer toda equipe que se dedicou e contribuiu para que a reportagem fosse publicada", ressalta Samuel.



João Carlos de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, reforça a atuação da imprensa, ressaltando que ímpeto do trabalho jornalístico "é dos mais relevantes para o registro histórico do desenvolvimento de processos de automação e da influência da tecnologia na sociedade."

O prêmio será entregue na noite desta terça-feira, 5, às 19h, no Tokio Marine Hall, rua Bragança Paulista, 1281, em São Paulo (SP).



Neste ano, a iniciativa também homenageia o empresário cearense Honório Pinheiro, presidente dos Supermercados Pinheiro. Além dele, serão condecorados o senador Efraim Filho (União Brasil - PB) e o deputado Domingos Sávio Campos Resende (PL - MG).



