Obras para abastecimento de água, esgotamento e drenagem do Preá são autorizadas

Foto: Nicolas Leiva/Divulgação PRAIA do Preá, no litoral do Ceará

As obras de implantação do sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem no distrito do Preá, município de Cruz, a 244 km de Fortaleza, foram autorizadas. O investimento será de R$ 99,9 milhões.

Além disso, o prazo para entrega é de 900 dias. De janeiro até setembro de 2024, o local recebeu 157 mil turistas.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou na última terça-feira, 6, a ordem de serviço. Estiveram também os secretários das Cidades, Zezinho Albuquerque; do Turismo, Yrwana Albuquerque e o prefeito de Cruz, Jonas Muniz.

Destino com crescente fluxo de turistas impulsionado pela proximidade com Jericoacoara, o investimento para a obra é proveniente do Programa de Saneamento das Localidades Litorâneas do Ceará (Prosatur), financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe.

A obra contará com: captação em manancial subterrâneo; tratamento; elevatória; reservatório; distribuição; ligações prediais; coleta de esgoto através de rede coletora e estações elevatórias; escavação; tubos e aduelas de concreto.

Inicialmente, nesta obra, estão programados para serem entregues cerca de 1.700 ligações prediais. Além disso, aproximadamente 120 km de redes serão construídos.

De acordo com Elmano, o impacto positivo será, principalmente, para o morador, além da geração de empregos.

"Evidentemente essa obra é importante para o turista, para ele se sentir bem aqui e voltar. No entanto, mais importante do que o turista é que o povo que mora e trabalha aqui vai beber água de qualidade, não vai conviver com esgoto a céu aberto e não vai ter alagamento por falta de serviço de drenagem."

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!



Mais notícias de Economia