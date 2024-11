Sarto discute empréstimo de US$ 150 milhões com CAF para obras em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE RECURSO inclui obra de construção do túnel na Domingos Olímpio com Aguanambi

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), realizou uma reunião com o executivo-sênior do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), José Rafael Neto, em Brasília, nesta segunda-feira, 11, sobre empréstimo de US$ 150 milhões para obras em Fortaleza.

Com conversão para cerca de R$ 870 milhões, o montante deve ser destinado à construção de pisos de tijolinhos em comunidades e a outras obras, como o túnel da Avenida Domingos Olímpio, o viaduto na Parangaba, corredores verdes e plantio de árvores.

Segundo Sarto, a prefeitura também já fez reuniões com outras instituições de operação de crédito e os US$ 150 milhões já tinham sido aprovados pela Câmara Municipal. “Seguirei firme até o último dia do meu mandato, trabalhando para atrair novos investimentos”, acrescentou.

“Agradeço a toda a equipe do CAF pela receptividade e pela confiança no trabalho que realizamos em Fortaleza. O município hoje tem Capacidade de Pagamento B (Capag B), o que nos credencia a captar novos recursos, seja com o CAF ou qualquer outra instituição”, disse.

“Cumprimos também com todos os indicadores necessários para a Secretaria do Tesouro Nacional aprovar nossos financiamentos”, complementou o prefeito em comunicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 11.

O POVO aguarda retorno após questionar o órgão se o empréstimo já foi contratado com o CAF e se há alguma previsão de data para possível aprovação ou liberação dos recursos, bem como se o montante virá só do CAF ou de outras instituições, e quais seriam essas instituições.

Túnel na Domingos Olímpio com Aguanambi

O prefeito José Sarto anunciou, em setembro de 2023, que a Prefeitura de Fortaleza projetava um investimento recorde de R$ 2,2 bilhões para 2024, o qual incluía a obra de um túnel no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi.

“Nos estudos que fizemos, isso não é uma carta de boa intenção por causa do jornal O POVO, indica uma necessidade da cidade. Nesta região, transitam um dos pontos mais difíceis de trafegabilidade da cidade de Fortaleza”, detalhou na ocasião.

À época, ele afirmou que os empréstimos poderiam vir de organismos nacionais e internacionais. O montante também englobaria urbanização, meio ambiente, novos equipamentos para ampliação de serviços, infraestruturas viárias e mobilidade.

O POVO já havia informado, em janeiro, que a prefeitura investiria cerca de R$ 12 milhões em desapropriações para a construção do túnel. Isso porque a estimativa era de que cerca de 20 imóveis seriam desapropriados do entorno.

Com intuito de desafogar o trânsito do local, a expectativa é que a obra do túnel fosse iniciada no segundo semestre de 2024, mas ainda não começou. Sarto encerra sua gestão neste ano, tendo em vista que Evandro Leitão (PT) foi eleito como novo prefeito.







