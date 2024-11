O POVO é finalista do Prêmio Estadual de Educação Fiscal do Ceará 2024

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Samuel Pimentel e Karyne Lane são finalistas do Prêmio Estadual de Educação Fiscal do Ceará 2024

Os repórteres Samuel Pimentel e Karyne Lane, do O POVO, estão entre os finalistas do Prêmio Estadual de Educação Fiscal do Ceará na categoria imprensa com o especial "Reforma Tributária e desigualdades".

A série especial "Reforma tributária e desigualdades”, com quatro reportagens, foi uma parceria entre as editorias de Economia e O POVO Mais que explora os impactos sociais dos tributos no Brasil — dos problemas às soluções que podem ser encontradas através da reforma.

O material conta ainda com edição de Beatriz Cavalcante, Irna Cavalcante, Fátima Sudário e Regina Ribeiro. Além do design de Luiz Ernandes.

“É uma felicidade imensa ser recompensado por um trabalho de grande complexidade e que envolveu muitas mãos. Falar sobre como o sistema tributário influencia na luta contra as desigualdades é de extrema relevância factual como também a reflexão sobre o futuro da nossa sociedade", afirmou Samuel Pimentel.

Karyne Lane reforça que esta série tem uma perspectiva importante que é a das mulheres em relação à tributação e sobre como os impostos são um meio de combater ou reforçar desigualdades.

"Também integra esse especial uma discussão a respeito de como o sistema tributário favorece homens brancos no Brasil, o que evidencia como a política fiscal está relacionada ao enfrentamento de disparidades de renda, raça e gênero no País. É imperativo que aproximemos essas questões, através do jornalismo, das pessoas que mais são afetadas por elas — principalmente das mulheres negras e pobres, que são a base da pirâmide social brasileira. Estar finalista com tantos trabalhos relevantes nesse aspecto é muito recompensador."

A coordenadora do prêmio, Clarissa Barroso, destaca a qualidade dos projetos inscritos e ressalta o comprometimento das escolas, instituições, profissionais da imprensa e iniciativas tecnológicas com a promoção da cidadania e o entendimento sobre a importância dos tributos para o desenvolvimento social.

"A escolha dos finalistas foi desafiadora, pois tivemos muitos projetos de alto nível", afirmou.

Confira aqui a série Reforma Tributária e Desigualdades

Episódio 1: Pagar e receber: Quanto de imposto retorna para cada cidadão cearense

Episódio 2: Mulheres e tributação: a desigualdade de gênero que desafia a reforma tributária

Episódio 3: Aumento da concentração de renda evidencia desigualdades e expõe urgência da reforma

Episódio 4: Como a reforma tributária vai influenciar no dia a dia dos brasileiros

Juracy Soares, O diretor executivo da Auditece, reforça a importância da iniciativa para difundir a importância da educação fiscal.

“Esse prêmio reconhece o esforço de cada participante em disseminar a educação fiscal e despertar o engajamento cidadão. É gratificante ver o impacto que essas iniciativas já estão tendo na sociedade."

Esta série de reportagem já havia sido premiada na segunda edição do Prêmio Sintaf de Jornalismo (Sintaf Jor), em abril deste ano.

Confira lista com os finalistas da categoria imprensa:

Desigualdades históricas: como a justiça fiscal pode ajudar na assistência à população pobre no CE - Diário do Nordeste (Nicola Paulino)



Educação Fiscal no Ceará: da sala de aula para a sociedade - Sistema Verdes Mares (Alessandro Torres)



Especial Reforma Tributária e Desigualdades - O POVO (Samuel Pimentel)



Série de reportagens "Educação Fiscal: formando novos cidadãos" - Diário do Nordeste (Ingrid Coelho)

A cerimônia de premiação ocorre no dia 21 de dezembro às 15 horas, no prédio da Secretária da Fazenda do Ceará (Sefaz).

Confira aqui os finalistas nas demais categorias do Prêmio Estadual de Educação Fiscal

Conheça as profissões que pagam os MELHORES SALÁRIOS e as tendências para 2024



Mais notícias de Economia