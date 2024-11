Aos 83 anos, morre Jânio Soares, fundador da banda Periquito da Madame

Foto: AURÉLIO ALVES Jânio Soares, fotografado em 3 de abril de 2024 durante visita do O POVO ao Bar Mincharia, do qual foi co-fundador

Fundador da banda Periquito da Madame, o microempresário Antônio Paz Soares, mais conhecido como Jânio Soares, morreu na última quinta-feira, 14, aos 83 anos. O velório ocorreu nessa sexta, 15, enquanto o sepultamento foi realizado à tarde no cemitério Parque da Paz.

Ao lado do amigo Lincon Machado, Jânio fundou o Bar Mincharia, localizado próximo no Poço da Draga, na Praia de Iracema, há 35 anos. Em entrevista ao Vida&Arte em abril último, Jânio relembrou a fundação do estabelecimento e as histórias memoráveis da boemia fortalezense.

“Toda sexta-feira vinham os remanescentes da velha geração, juntava cerca de 30 a 40 pessoas numa mesa. Depois da pandemia, perdemos esse hábito”.

Na mesma entrevista, Jânio comentou o surgimento da Periquito da Madame: “Isso foi mais ou menos em 1982. Quem inventou a expressão pré-carnaval foi a banda. Depois a banda veio para a praça”.

O bloco carnavalesco findou em 2013. Em conversa para as Páginas Azuis do O POVO em fevereiro de 2018, Jânio explicou o fim: “Eu não gosto nem de falar, mas é porque foi realmente enfraquecendo. E não sei porque cargas d’água o pessoal era contra a banda do Periquito”.

“Agora, vou receber uma homenagem da Prefeitura como criador do Pré-Carnaval, que realmente fui eu quem criei. Sou muito satisfeito. Até que enfim reconheceram o Periquito. Depois de tanta luta, aliás, luta não, foi brincadeira. Eu fazia para me divertir”.