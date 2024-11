OAB-CE: Timbó repudia discurso de Erinaldo, lamenta formato da eleição e pede respeito

Foto: Samuel Setubal FÁBIO Timbó concorreu a presidente da OAB-CE

Fábio Timbó, advogado que se candidatou a presidente da seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) pela Reconecta OAB, repudiou o discurso do atual presidente, Erinaldo Dantas, durante anúncio da vitória da candidata eleita, advogada Christiane Leitão, que disputou pela OAB Por Você.

Em entrevista ao O POVO nesta quarta-feira, 20, Timbó expressou insatisfação com as falas de Erinaldo e com processo eleitoral da instituição.

"Primeiro, eu repudio veementemente, na condição de líder da oposição, a fala equivocada do presidente da OAB, Erinaldo Dantas, tendo em vista que jamais, em tempo algum, nós apresentamos qualquer inverdade durante o curto pleito eleitoral. O que nós colocamos para toda a advocacia é que não caberia mais um pleito nesse formato antidemocrático. Onde a maioria dos estados no Brasil fizeram eleições no formato online, porque a quantidade de advogados hoje no Ceará é muito grande quantidade, não cabendo mais no formato presencial", iniciou.

Timbó se refere ao fato de Erinaldo ter feito a seguinte declaração: “Passaram [os adversários] a campanha inteira ofendendo a minha pessoa, a minha honra, a pessoa da Chris, a honra da Chris. Só que nós somos muito maiores, e as urnas comprovaram isso, não valia a pena a gente responder”.

O advogado da chapa Reconecta OAB-CE também mencionou dificuldades quanto à localização do votação e às condições do espaço.

"Este pleito, na forma como foi, no Iguatemi Hall, foi um acinte à advocacia cearense, porque é do conhecimento do público em geral que tinha um engarrafamento muito grande que começava na avenida Antônio Sales desde avenida Virgílio Távora. É só olhar os números da eleição: nós temos quase 60 mil advogados inscritos na história da Ordem. Temos ativos aproximadamente 48 mil. Temos uma quantidade enorme de inadimplentes, ao ponto que só 22 mil advogados estavam aptos a participar do pleito e tivemos quase 40% de abstenções. Enquanto nas eleições passadas nós fomos para o Centro de Eventos, que é um ambiente muito maior, eles optaram a fazer uma eleição no Iguatemi Hall, onde boa parte da advocacia esteve lá presente ficou o tempo em pé, os fiscais advogados em pé, nós candidatos em pé, no calor maior do mundo".



Outra fala que Timbó repudio foi a de quando Erinaldo mencionou que não irá “abrir mão de uma apuração muito rigorosa contra todos os membros daquela chapa”, referindo-se à composição adversária. “Vamos tomar providência, seja no âmbito eleitoral, seja no âmbito criminal e também em processo disciplinar”, disse o atual presidente da OAB-CE.

Sobre esse assunto, o candidato primeiro parabenizou Christiane pela vitória. Porém, disse que "isso não dá o direito ao presidente da instituição, de forma arbitrária, grosseira e equivocada dizer que vai processar os seus colegas, porque os colegas se apresentaram fazendo oposição à gestão" de Erinaldo.

"Não só a oposição, como os advogados que votaram nessa oposição, merecem respeito. A nossa repulsa, o nosso pedido de direito de resposta foi nesse sentido para dizer que nós não vamos aceitar intimidações, porque nós passamos a campanha inteira sendo intimidados pelo presidente e sua diretoria, que ligavam para os colegas advogados intimidando e fazendo ameaças. O nosso pedido é para que a instituição, através do presidente e da nova presidente, volte à razão e trabalhe para fazer uma grande união da advocacia, porque a OAB não é de um único dono, a OAB é da advocacia, nós pagamos anuidade e é obrigação da instituição prestar contas para a advocacia", reforçou Timbó.

(Veja a declaração na íntegra de Fábio Timbó no final desta matéria)

Quem é Fábio Timbó?

Fábio Timbó, advogado especializado em direito e processo penal. Liderou, em 2012, o movimento Justiça Já, de lutar pela presença física dos juízes de interior nas comarcas e nos fóruns. Sua vice é a advogada Mabel Portela, presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões.

Eles são apoiados pelo ex-presidente da Ordem, Marcelo Mota. Em suas propostas, está a defesa dos direitos e valorização da advocacia com a criação da procuradoria dos honorários, um órgão destinado a defender a classe, assim como promover o desenvolvimento profissional com a criação do núcleo permanente de desenvolvimento e inovação jurídica.

Qual foi o resultado da eleição da OAB-CE?

Christiane Leitão foi eleita presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Ceará (OAB-CE) nessa terça-feira, 19, e será a primeira mulher a presidir a entidade desde a fundação, em 1933. Candidata da situação, ela terá como vice David Peixoto. Juntos, eles assumem a direção da entidade para o triênio de 2025–2027.

A diretoria da OAB-CE também será composta por Thiago Morais de Almeida Vilar (secretário-geral), Francivaldo de Lemos Pereira (secretário-geral adjunto) e Camila Ferreira Fernandes (tesoureira).

Christiane venceu por larga vantagem, recebendo 72,02% dos votos, contra 23,78% de Timbó. Participaram da eleição mais de 15 mil votantes, um comparecimento de 68%. Votos em branco foram 2,18% e nulos, 2,02%.

O pleito ocorreu em todo o Estado das 8 às 16 horas. Em Fortaleza, a votação ocorreu presencialmente no Iguatemi Hall. Faltando duas horas para o encerramento das urnas, a movimentação era grande, com filas de carros para entrar no estacionamento.

Leia direito de resposta na íntegra:

"Primeiro, eu repudio veementemente, na condição de líder da oposição, a fala equivocada do presidente da OAB, Erinaldo Dantas, tendo em vista que jamais, em tempo algum, nós apresentamos qualquer inverdade durante o curto pleito eleitoral. O que nós colocamos para toda a advocacia é que não caberia mais um pleito nesse formato antidemocrático. Onde a maioria dos estados no Brasil fizeram eleições no formato online, porque a quantidade de advogados hoje no Ceará é muito grande quantidade, não cabendo mais no formato presencial.

Este pleito, na forma como foi, no Iguatemi Hall, foi um acinte à advocacia cearense, porque é do conhecimento do público em geral que tinha um engarrafamento muito grande que começava na avenida Antônio Sales desde avenida Virgílio Távora. É só olhar os números da eleição: nós temos quase 60 mil advogados inscritos na história da Ordem. Temos ativos aproximadamente 48 mil. Temos uma quantidade enorme de inadimplentes, ao ponto que só 22 mil advogados estavam aptos a participar do pleito e tivemos quase 40% de abstenções. Enquanto nas eleições passadas nós fomos para o Centro de Eventos, que é um ambiente muito maior, eles optaram a fazer uma eleição no Iguatemi Hall, onde boa parte da advocacia esteve lá presente ficou o tempo em pé, os fiscais advogados em pé, nós candidatos em pé, no calor maior do mundo.

A raiva do presidente é porque, antes da campanha, nós pedimos o pleito no formato online, como aconteceu na maioria das capitais sem nenhum problema, onde aonde teve o pleito no formato online, teve 95 a 100% de participação. Mais cômodo, por uma questão de economicidade, 90% mais barato, maior participação, portanto, um pleito mais democrático. Então, essa é a primeira chateação do presidente.

Segunda chateação do presidente. Aquilo que ele está dizendo, ele está esquecendo de uma coisa, quem tem que dar satisfação para a advocacia é o presidente da OAB. Ele é que tem que dizer o que ele está fazendo com o nosso dinheiro, porque nós pagamos anuidade. Hoje, só para dar uma ideia, há uma insatisfação, pode perguntar os números. 40% da advocacia, mais de 40% da advocacia está inadimplente. Então, tem alguma coisa errada.

A outra coisa, que eu digo e repito, nós fizemos dezenas de requerimentos. Eu, Fábio Timbó, na condição de advogado, eu tenho legitimidade. Eu fiz dezenas de requerimentos perguntando o presidente e sua diretoria onde é que estava os contratos, porque a OAB não tem dono. O dono da OAB é a advocacia; e o presidente, ao invés de responder os questionamentos que nós fizemos, porque nós colocamos que, nos últimos dois anos, ele gastou quase R$ 2,4 milhões entre passagem aérea, hospedagem e festas. Então, ele é que tem que dizer para a advocacia. Quando ele diz que ele não quer responder, ele é que tem que dizer, porque os dados que eu peguei do dinheiro que foi gasto com essas coisas, estão lá no site da OAB. Nós mostramos e nós dissemos o que é que ele estava fazendo com dinheiro da advocacia, enquanto a advocacia está passando necessidade.

Para completar, a última coisa. Eu parabenizo a Drª Christiane pela vitória. Porém, isso não dá o direito ao presidente da instituição, de forma arbitrária, grosseira e equivocada dizer que vai processar os seus colegas, porque os colegas se apresentaram fazendo oposição à gestão dele. Para concluir, isso não me causa surpresa, porque na inauguração da caixa de assistência ele chamou a oposição de 'ratos' e, agora, ele está querendo intimidar, porque a oposição merece respeito, porque nós somos advogados. Não só a oposição, como os advogados que votaram nessa oposição, merecem respeito.

A nossa repulsa, o nosso pedido de direito de resposta foi nesse sentido para dizer que nós não vamos aceitar intimidações, porque nós passamos a campanha inteira sendo intimidados pelo presidente e sua diretoria, que ligavam para os colegas advogados intimidando e fazendo ameaças. O nosso pedido é para que a instituição, através do presidente e da nova presidente, volte à razão e trabalhe para fazer uma grande união da advocacia, porque a OAB não é de um único dono, a OAB é da advocacia, nós pagamos anuidade e é obrigação da instituição prestar contas para a advocacia.

Eu agradeço. A nossa colocação final é somente nesse sentido. O nosso pedido é que a instituição volte à razão e o atual presidente, junto com a futura presidente, possam empreender os esforços necessários para promover uma grande união da advocacia, porque as eleições passaram e a advocacia que está insatisfeita deu o seu recado. E eu espero que o próximo pleito seja mais democrático, seja no formato online, e que a gente encontre uma forma de ter menos inadimplência e uma maior participação no pleito".

A declaração de Fábio Timbó foi dada via ligação telefônica ao O POVO nesta quarta-feira, 20.