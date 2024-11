Christiane Leitão é eleita com ampla maioria e será a 1ª mulher presidente da OAB-CE

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO CHRISTIANE Leitão e o vice David Peixoto ficarão à frente da OAB-CE no triênio 2025-2027

Christiane Leitão foi eleita presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Ceará (OAB-CE) nesta terça-feira, 19, derrotando Fábio Timbó, da chapa “Reconecta OAB”. Ela encabeçava a chapa “Pela OAB. Por Você”, e será a primeira mulher a presidir a entidade desde a fundação, em 1933.

Candidata da situação, ela terá como vice David Peixoto. Juntos, eles assumem a direção da entidade para o triênio de 2025–2027. A diretoria da OAB-CE também será composta por Thiago Morais de Almeida Vilar (secretário-geral), Francivaldo de Lemos Pereira (secretário-geral adjunto) e Camila Ferreira Fernandes (tesoureira).

Christiane venceu por larga vantagem, recebendo 72,02% dos votos, contra 23,78% de Timbó. Participaram da eleição mais de 15 mil votantes, um comparecimento de 68%. Votos em branco foram 2,18% e nulos, 2,02%.

O pleito ocorreu em todo o Estado das 8 às 16 horas. Em Fortaleza, a votação ocorreu presencialmente no Iguatemi Hall. Faltando duas horas para o encerramento das urnas, a movimentação era grande, com filas de carros para entrar no estacionamento.

No local de votação, tudo fluiu para os profissionais que queriam deixar seu voto. Em um espaço na entrada, de um lado Christiane e seus apoiadores de amarelo, e do outro, Fábio com seu grupo em laranja.

Antes mesmo do fim da apuração, o presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, falava em tom de comemoração. Quando o público foi autorizado a ficar perto do palco, Christiane, Erinaldo e Hélio Leitão - ex-presidente da OAB-CE e marido de Christiane - afirmavam que a vantagem era grande.

Os discursos da vitória trouxeram alívio e expuseram incômodos trazidos da campanha. “Passaram (os adversários) a campanha inteira ofendendo a minha pessoa, a minha honra, a pessoa da Chris, a honra da Chris. Só que nós somos muito maiores, e as urnas comprovaram isso, não valia a pena a gente responder”, afirmou Erinaldo, em discurso.

Ele disse que não irá “abrir mão de uma apuração muito rigorosa contra todos os membros daquela chapa”. “Vamos tomar providência, seja no âmbito eleitoral, seja no âmbito criminal e também em processo disciplinar”, disse.

“Quem ganhou não foi a Chris, foi o trabalho, a verdade e a decência. Nós somos muitos, muitas e mais importantes, somos sim advogados e temos orgulho. Semeamos, plantamos e colhemos”, ressaltou Christiane. E seguiu: “Nunca ataquei ninguém, nunca respondi ninguém. Só trabalhei e trabalharei ainda mais, trabalhei ainda mais pelo orgulho de dizer ‘eu advogo”.

Timbó usou as redes sociais para agradecer seus apoiadores. “Nossa campanha foi mais do que um projeto: foi uma demonstração de união, transparência e inclusão. Cada palavra de apoio, cada gesto e cada contribuição foram fundamentais para que chegássemos até aqui com força e coragem”, ressaltou.

Quem é a nova presidente da OAB-CE

Formada pela Universidade de Fortaleza (Unifor), Christiane completará 30 anos na advocacia em 2025. Ela é mestra em Direito Constitucional, presidente da comissão Mulher Advogada, secretária-geral da Comissão Nacional da Mulher Advogada e membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica.

Atual vice-presidente da OAB-CE, ela tem atuado na luta pela igualdade de gênero. Hoje, é coordenadora das 115 comissões temáticas da instituição, onde também exerceu cargo de conselheira estadual. (colaborou Bianca Nogueira/Especial para o O POVO)