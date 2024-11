O POVO vence Prêmio Estadual de Educação Fiscal do Ceará 2024

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo SAMUEL Pimentel e Karyne Lane venceram a premiação

Os repórteres Samuel Pimentel e Karyne Lane, do O POVO, venceram o Prêmio Estadual de Educação Fiscal do Ceará na categoria Imprensa com o especial "Reforma Tributária e desigualdades".

A série especial, com quatro reportagens, foi uma parceria entre as editorias de Economia e O POVO Mais (OP+) que explora os impactos sociais dos tributos no Brasil — dos problemas às soluções que podem ser encontradas através da reforma.

O material conta ainda com edição de Beatriz Cavalcante, Irna Cavalcante, Fátima Sudário e Regina Ribeiro, além do design de Luiz Ernandes.

“É uma felicidade imensa ser recompensado por um trabalho de grande complexidade e que envolveu muitas mãos. Falar sobre como o sistema tributário influencia na luta contra as desigualdades é de extrema relevância factual como também a reflexão sobre o futuro da nossa sociedade", destaca Samuel Pimentel.

Karyne Lane enfatiza que a série tem uma perspectiva importante que é de tratar das mulheres em relação à tributação e sobre como os impostos são um meio de combater ou reforçar desigualdades.

"Também integra esse especial uma discussão a respeito de como o sistema tributário favorece homens brancos no Brasil, o que evidencia como a política fiscal está relacionada ao enfrentamento de disparidades de renda, raça e gênero no País. É imperativo que aproximemos essas questões, através do jornalismo, das pessoas que mais são afetadas por elas — principalmente das mulheres negras e pobres, que são a base da pirâmide social brasileira", destaca. (Colaborou João Bosco Neto/Especial para O POVO)

Juracy Soares, diretor executivo da Auditece, reforça a importância da iniciativa para difundir a importância da educação fiscal.

“Esse prêmio reconhece o esforço de cada participante em disseminar a educação fiscal e despertar o engajamento cidadão. É gratificante ver o impacto que essas iniciativas já estão tendo na sociedade."

A série de reportagem também já havia sido premiada na segunda edição do Prêmio Sintaf de Jornalismo, em abril deste ano.

