O POVO vence prêmios Cegás de Jornalismo e Marco Maciel

Foto: FÁBIO LIMA GNR Fortaleza usa sistema que faz mistura controlada de biometano com gás natural

O POVO venceu ontem os prêmios Cegás de Jornalismo e o Marco Maciel. No primeiro, foram quatro vencedores em três categorias, enquanto no segundo duas reportagens sobre ESG foram premiadas.

No caso do Prêmio Cegás de Jornalismo, o repórter especial de Economia, Armando de Oliveira Lima, ficou com a primeira colocação na categoria Texto, com a reportagem “Gás natural ganha força na transição energética”.

“Nesse trabalho apontamos como o gás natural tem se configurado como importante meio de transição de uma indústria fóssil para uma indústria verde ”, afirmou Armando de Oliveira Lima.

Já o repórter Samuel Pimentel, também da editoria de Economia ficou com a segunda colocação, na mesma categoria, com a reportagem “Fim dos lixões em 2024 abrem oportunidades de negócios”.

"É muito gratificante o reconhecimento do prêmio, que aborda uma temática de primeira hora para a vida econômica do Estado. Também celebro a valorização do bom jornalismo", disse Samuel Pìmentel.

Já na categoria Vídeo/Multimídia, a primeira colocação ficou com o fotojornalista Fábio Lima, com o trabalho “Lei do bem transforma esgoto em biogás”. A segunda colocação ficou com a editora-adjunta do O POVO+, Catalina Leite, com o especial “Transição Energética Justa”.

“Estou muito feliz com essa conquista e pela iniciativa de valorizar o trabalho dos profissionais da imprensa”, disse Fábio Lima. "A transição energética é importante, ao mesmo tempo que é polêmica pela aplicação atual dela, e é muito significativo que as empresas que atuam nesse campo reconheçam a competência jornalística de apontar esses paralelos", defendeu Catalina Leite.

Prêmio Marco Maciel

Por sua vez, as jornalistas Carol Kossling e Larissa Viegas, venceram com duas reportagens o Prêmio Marco Maciel, promovido pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (ABRIG), e que destaca iniciativas de organizações públicas, privadas e entidades civis.

"É muito gratificante ver que a pauta ESG tem crescido no cenário nacional", afirmou Carol Kossling, editora de projetos e colunista de ESG do O POVO, que teve reconhecido o especial "Meio Ambiente, cidades e pessoas".

Já a reportagem "Longevidade, sustentabilidade e ESG: os novos olhares do mercado de seguros", foi assinada por Carol Kossling e pela editora de conteúdo Larissa Viegas. “A gente acredita que essa reportagem tenha tido uma repercussão tão positiva porque ela traz um tema que é real, está na nossa cara”, disse Larissa.



