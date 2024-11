Cinco jornalistas do O POVO vencem prêmio de jornalismo do Ministério Público do Ceará

Foto: Rômulo Santos/MPCE/Divulgação CERIMÔNIA foi realizada na noite de ontem

Cinco jornalistas do Grupo de Comunicação O POVO tiveram trabalhos reconhecidos no prêmio de jornalismo do Ministério Público do Ceará (MPCE). Em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira, 28, profissionais foram premiados nas categorias Radiojornalismo, Fotojornalismo e Jornalismo Impresso/Web.

Em sua 6° edição, o prêmio teve como tema o “MP do Ceará e Cidadania: Fortalecendo a Defesa dos Direitos e a Promoção da Justiça”, e contou com 104 trabalhos inscritos.

Guilherme Carvalho, repórter da Rádio O POVO/CBN Cariri, conquistou o 3° lugar na categoria Radiojornalismo com a reportagem “Inocência Perdida: a dor do abuso”.

"Reportagem abordou um tema alarmante que infelizmente é realidade na vida de centenas de crianças e adolescentes no Ceará: a violência sexual (...) É fundamental que a sociedade continue a falar sobre esse assunto sem cair na armadilha de reforçar tabus", destaca o jornalista.

Em Fotojornalismo, o fotógrafo Aurélio Alves, do O POVO, levou o primeiro lugar com uma fotografia do Farol do Mucuripe, equipamento que aguarda por reforma; e Fábio Lima, também do O POVO, conquistou o terceiro lugar com uma imagem que retrata a desocupação de um terreno no Pirambu.

"A importância do reconhecimento é saber que está sendo um trabalho (jornalístico) bem feito, está sendo um trabalho bem executado. A gente continua a fazer denúncias e matérias para conseguir o melhor para a população", diz Aurélio.

"Participo do prêmio do MPCE desde a primeira edição e sempre é uma satisfação fazer parte desse seleto grupo de ganhadores. A iniciativa do prêmio qualifica e incentiva profissionais de comunicação a buscarem cada vez mais contribuir para uma sociedade mais justa e democrática", pontua Fábio.

Já em Jornalismo Impresso/Web, o reportér do O POVO Vitor Magalhães levou o primeiro lugar com a reportagem “Fortaleza dos sem-voto: Da rua à urna, a luta de pessoas em situação de rua pelo direito ao voto” , que destaca como esse grupo é excluído do processo eleitoral.

"São pessoas que muitas vezes são de um segmento que mais necessitam de políticas públicas, de atuação dos políticos, e não têm visibilidade, pois não são votos pra esse políticos", pontua o jornalista.

O POVO também levou o terceiro lugar dessa categoria com a matéria “O papel das escolas no combate aos abusos sexuais infantis no Ceará”, da reportér Lara Vieira.

"Proteger crianças contra qualquer tipo de violência é essencial. Mas no caso da violência sexual, que muitas vezes está relacionada à vulnerabilidade da idade e do gênero, a questão se torna ainda mais urgente. Na matéria, discutimos como as escolas podem abordar a educação sexual para ajudar os alunos a identificar situações de abuso", destaca a jornalista.

Confira lista de premiados:

Telejornalismo

1° lugar – “Não estamos sozinhas” – Janaína Gouveia – Alece TV

2° lugar – “Tempo e Justiça” – Aline Oliveira – TV Verdes Mares

3° lugar – “Municípios têm até agosto para desativar lixões” – Ítallo Rocha – TV Verdes Mares

Radiojornalismo

1° lugar – “Violência sexual contra crianças e adolescentes: chega de silêncio!” – Jocasta Pimentel – Rádio Alece FM

2° lugar – “Especial Justiça na Escola” – Nicolas Paulino – Verdinha FM

3° lugar – “Inocência Perdida: a dor do abuso” – Guilherme Carvalho – Rádio O Povo/CBN Cariri

Fotojornalismo

1° lugar – “Revogado decreto que previa remoção de mais de 80 famílias do entorno do Farol do Mucuripe” – Aurélio Alves – Jornal O Povo

2° lugar – “Reencontros” – Fabiane de Paula – Diário do Nordeste

3° lugar – “Terra de Ninguém” – Fábio Lima – Jornal O Povo

Jornalismo Impresso/Web

1° lugar – “Fortaleza dos sem-voto: Da rua à urna, a luta de pessoas em situação de rua pelo direito ao voto” – Vítor Magalhães – Jornal O Povo

2° lugar – “Órfãos da Pandemia” – Mylena Gadelha – Diário do Nordeste

3° lugar – “O papel das escolas no combate aos abusos sexuais infantis no Ceará” – Lara Vieira – Jornal O Povo