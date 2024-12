Clássico-Rei de volta à elite: a evolução não pode parar

Foto: AURÉLIO ALVES Torcida alvinegra protagonizou maior público da Série B

Após dois anos separados, Ceará e Fortaleza estarão novamente juntos na elite do futebol brasileiro em 2025. A dupla que protagoniza o Clássico-Rei já figurou entre os 20 melhores clubes do País concomitantemente de 2019 a 2022, período em que o estado assumiu a dianteira como principal força do Nordeste.

Naqueles quatro anos, Leão e Vovô acumularam participações em competições internacionais, ganharam três edições da Copa do Nordeste (duas do Tricolor e uma do Alvinegro) e conseguiram mudar de patamar a nível nacional, com profissionalização, crescimento das receitas e competitividade esportiva.

É bem verdade que o rebaixamento do Ceará para a Série B freou esta ascensão, já que impactou o clube de diversas formas — sobretudo financeiramente —, mas o retorno à Primeira Divisão permite pôr a casa em ordem para ter longevidade na elite, feito que o Fortaleza conseguiu com trabalho sólido, inclusive brigando nas primeiras posições.

Os alvinegros e tricolores apaixonados querem ver os respectivos clubes consolidados na Série A, com êxito dentro e fora de campo para perpetuar um Clássico-Rei de elite. O holofote nacional para Vovô e Leão impacta positivamente a Capital e o Estado para além do futebol, inclusive economicamente.

E a rivalidade regional também estará em alta em 2025, já que deverão ser cinco times nordestinos no Brasileirão: Sport-PE, Bahia e Vitória-BA (perto de garantir permanência), além de Ceará e Fortaleza.