Estado negocia voo direto da Europa para Jericoacoara, diz Setur

Foto: Marcos Studart/Governo do Ceará JÁ estão sendo realizados estudos em parceria com a Infraero

A Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE) está com negociações para internacionalizar o Aeroporto Regional de Jericoacoara, a cerca de 270 km de Fortaleza, com um voo direto para a Europa. A informação foi dada com exclusividade ao O POVO pela titular da Pasta, Yrwana Albuquerque.

O impasse, porém, é que, para receber voos internacionais, o local precisará passar por ajuste físicos. Neste momento, estão sendo avaliadas quais obras serão necessárias, em termos de infraestrutura e de adequação das equipes. Por isso, avalia que a concretização pode ficar para depois de 2027.

"Por exemplo, precisamos abordar questões como a presença da Polícia Federal e os procedimentos aduaneiros, definindo como esses aspectos serão trabalhados para atender às exigências de um aeroporto internacional. Trata-se, portanto, de um estudo abrangente, considerando diversos modelos e etapas para que esse processo possa ser concretizado."

De acordo com a secretária do Turismo, já estão sendo realizados estudos, em parceria com a Infraero, gestora do aeroporto. Além disso, há conversas com algumas companhias aéreas e especialistas no setor para avançar o processo.

"A região de Jericoacoara, assim como Cruz e Preá, está crescendo muito, tanto pelo turismo quanto pelo desenvolvimento em geral. Entendemos que essa área tem um enorme potencial para abrigar o segundo aeroporto internacional do Estado", explica.

No momento anterior à pandemia de Covid-19, o governo cearense contabilizava bons números de voos e movimentação de passageiros e empreendia esforços para a internacionalização do Aeroporto de Jericoacoara.

Outro ponto ressaltado por Yrwana Albuquerque para ter como alvo o mercado europeu é o destaque do litoral cearense pela prática de kitesurf

"O kite, além de ser um esporte, é um grande indutor de desenvolvimento econômico para o Ceará. Por isso, estamos investindo em equipamentos e infraestrutura que favoreçam esse público e ajudem a consolidar o Estado como um destino de excelência para eles", finaliza.

